Pixel 5 et Pixel 4a 5G: les fuites montrent les différences

En plus du Pixel 5, Google lancera bientôt également le Pixel 4a 5G. Diverses images de smartphones circulent désormais sur Internet. La plupart d’entre eux sont des modèles rendus basés sur les rumeurs actuelles. Mais une photo est déjà en circulation.

On dit que ladite photo montre le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G côte à côte. Vous pouvez trouver un tweet plus bas dans cet article qui contient l’image (et d’autres captures d’écran) et a été initialement publié sur Reddit, selon 9to5google. En conséquence, les deux smartphones se ressemblent beaucoup: le design diffère cependant en taille. Le Pixel 4a 5G légèrement plus grand a vraisemblablement la même structure d’appareil photo que le Pixel 5. Les deux appareils devraient également avoir un capteur d’empreintes digitales à l’arrière – et une prise pour écouteurs.

Le Pixel 4a 5G est plus grand

De plus, l’expert en fuite OnLeaks, alias Steve Hemmerstoffer, a rendu les deux smartphones et publié des images et des vues à 360 degrés. Au-dessus de cet article, vous trouverez la vidéo YouTube correspondante pour le Pixel 5, réalisée par Hemmerstoffer en coopération avec Pricebaba. Au bas de l’article se trouve la vidéo du Pixel 4a 5G, que l’expert des fuites a créée avec le soutien de 91mobiles.

Le Pixel 4a 5G devrait proposer un écran d’une diagonale de 6,1 pouces et mesurer près de 154 mm de long. L’écran du Pixel 5 devrait mesurer 5,7 ou 5,8 pouces. La longueur du smartphone serait de 144,7 mm. Dans le 4a 5G, l’écran peut offrir un taux de rafraîchissement de 60 Hz, dans le Pixel 5 même 90 Hz.

Pixel 5 relativement bon marché?

Il y a aussi une différence entre les deux appareils en termes de batterie: le Pixel 5 devrait avoir une capacité de 4000 mAh et peut être chargé sans fil, comme on peut le voir sur les captures d’écran. Le Pixel 4a 5G, en revanche, ne dispose que d’une batterie de 3800 mAh malgré un écran plus grand. Les deux smartphones seraient alimentés par le Snapdragon 765G. Il s’agit d’un chipset de milieu de gamme de Qualcomm. Dans le Pixel 5, il y a probablement 8 Go de RAM, dans le Pixel 4a 5G seulement 6 Go de RAM.

Les précommandes pour le Pixel 4a 5G devraient être possibles à partir du 8 octobre 2020. Cette date était déjà en discussion pour le Pixel 5. Le prix de la sortie est censé être 500 €. Le Pixel 5 pourrait coûter 700 € au lancement. En comparaison, le Pixel 4 XL a commencé à 900 €. Nous découvrirons probablement quelles sont les rumeurs dans quelques semaines. Cependant, Google a déjà présenté le Pixel 4a sans 5G.