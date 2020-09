Pixel 5 et Pixel 4a 5G: fuite des prix des smartphones Google

Le Pixel 5a approche à grands pas – et avec lui le lancement du Pixel 4a 5G. Jusqu’à présent, on ne sait pas quels prix Google demandera pour les deux smartphones au départ. Mais maintenant, il y a des rumeurs sur le coût des appareils.

Le Pixel 5 coûtera 629 euros pour la sortie, rapporte Nils Ahrensmeier sur Twitter. Le smartphone devrait être disponible en noir et vert au départ. Selon Ahrensmeier, le prix comprend 16% de TVA. Le Pixel 4a 5G apparaîtrait en noir et blanc. Le prix de lancement sera de 499 euros. Vous pouvez trouver ledit tweet plus bas dans cet article.

Nouveaux arrivants bon marché

Tout récemment, il a été dit que Google lance le Pixel 5 à un prix inférieur à celui du Pixel 4 XL. À cette époque, le prix était supposé être de 700 euros. Le Pixel 4 XL coûtait un peu moins de 900 euros lors de son lancement. À 630 euros, Google tomberait même en dessous du prix prévu. Avec le Pixel 4a 5G, en revanche, une question demeure: quelles sont les différences si Google facture 150 euros de moins pour la variante sans 5G? Le Pixel 4a ne coûte que 340 euros.

Pixel 4a 5G comme le plus gros nouveau pixel?

Le Pixel 4a 5G doit avoir la même structure de caméra que le Pixel 5. Les deux appareils doivent être alimentés par la puce Snapdragon 765G de classe moyenne de Qualcomm. À titre de comparaison: dans le Pixel 4a, il s’agit du Snapdragon 730G légèrement plus faible. Le Pixel 4a 5G pourrait également avoir un écran plus grand à 6,1 pouces que le Pixel 5 (5,7 ou 5,8 pouces).

Google n’a dévoilé le Pixel 4a au public qu’au début d’août 2020 et a annoncé son lancement sur le marché début octobre. Les deux autres smartphones devraient apparaître immédiatement après. La rumeur veut que vous puissiez pré-commander le Pixel 5 à partir du 8 octobre. Une deuxième variante – comme les années précédentes – ne semble pas exister. La date à laquelle Google se serait révélé devrait également s’appliquer à la précommande du Pixel 4a 5G.