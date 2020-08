Pixel 4a: un rapport qualité-prix passionnant avec une amélioration logicielle

Il y a quelques jours à peine, Google a présenté le Pixel 4a, un nouveau smartphone issu de son propre département de développement. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un smartphone haut de gamme, l’appareil, comme le Pixel 3a, a toujours tout ce que nous attendons d’un téléphone mobile Google. Grâce aux fonctionnalités logicielles impressionnantes, le Pixel 4a pourrait devenir un véritable succès prix-performances.

Lorsque nous parlons de fonctionnalités logicielles ici, nous ne voulons pas dire des choses comme des paramètres clairs pour l’affichage permanent ou un mode d’écran partagé pratique. Les astuces des développeurs Google sont bien plus évidentes avec le Pixel 4a et surtout perceptibles au quotidien. Un vrai point fort est probablement l’appareil photo du smartphone de milieu de gamme, qui devrait apparaître en octobre pour 349 euros.

Économisez de l’argent et prenez toujours de superbes photos

De nos jours, même les smartphones de milieu de gamme sont livrés avec quatre voire cinq objectifs de caméra. Google met un seul objectif dans le Pixel 4a et les résultats sont extrêmement impressionnants. Le logiciel rend cela possible. Le soi-disant “Super-Résolution-Zoom” remplace le téléobjectif. “Live HDR +” permet des enregistrements HDR + dans lesquels l’aperçu dans le viseur correspond vraiment au résultat. La “commande de double exposition, cependant, vous permet d’ajuster l’exposition globale et même la luminosité des zones plus sombres de l’image telles que les ombres.

Même un mode de vision nocturne qui permet même l’astrophotographie, c’est-à-dire l’enregistrement de ciels étoilés avec de longs temps d’exposition, est à bord avec le Pixel 4a – et nous parlons toujours d’un appareil photo avec un seul objectif. Les smartphones haut de gamme actuels peuvent gérer de telles fonctions, mais coûtent souvent deux, voire trois fois plus cher.

Plus que de simples fonctionnalités solides et encore plus de boost logiciel

Il existe certainement des smartphones de milieu de gamme qui coûtent un peu moins de 349 euros. Le Pixel 4a se démarque également de bon nombre de ces appareils par son équipement matériel. L’écran OLED seul ne peut pas être tenu pour acquis dans ce segment de marché. 6 Go de RAM et le chipset Snapdragon 730G intégré garantissent des performances suffisantes pour exécuter toutes les applications populaires sans temps d’attente notable. 128 Go de stockage interne sont disponibles pour stocker un grand nombre de photos, chansons, vidéos et documents.

Les autres fonctions du Pixel 4a qui bénéficient de l’expertise logicielle de Google incluent l’Assistant Google, la sécurité et le système Android de base en général. Comme ce téléphone vient directement du développeur Android lui-même, il est également l’un des premiers à recevoir de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour de sécurité et des améliorations des fonctions existantes. Même la batterie du Pixel 4a devrait durer plus longtemps grâce à une gestion de l’énergie contrôlée par l’IA.

Pour 349 euros, le Google Pixel 4a possède vraiment de nombreuses fonctionnalités intéressantes qui distinguent le smartphone des autres modèles de milieu de gamme. Nous sommes ravis de voir comment le smartphone se comportera lors de notre test lors de sa sortie en octobre.