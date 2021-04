Pixar’s 22 vs Earth explore certaines questions sans réponse soulevées dans l’âme

Au cas où vous vous demanderiez ce que la nouvelle âme 22 a contre la Terre dans le long métrage à succès de Disney et Pixar 2020 Âme, ne me demande plus.

Un nouveau court métrage de Pixar Animation Studios revisite l’âme sceptique bien avant qu’elle ne rencontre Joe Gardner. Débuts sur Disney + le 30 avril 22 contre la Terre accueille Tina Fey à nouveau dans The Great Before en tant que voix d’une âme vive et sarcastique 22.

Situé avant les événements de Âme, le court métrage original est réalisé par Kevin Nolting, vétéran de Pixar depuis 21 ans. «En faisant Âme, nous avons parlé de la Pourquoi d’une nouvelle âme ne voulant pas vivre sur Terre, mais qui n’appartenait finalement pas à ce film », a déclaré Nolting. « 22 contre la Terre était l’occasion d’explorer certaines des questions sans réponse que nous avions sur les raisons pour lesquelles 22 était si cynique. En tant que personne assez cynique moi-même, c’était comme un matériau parfait.

En bref, 22 défie les règles de The Great Before et refuse d’aller sur Terre, enrôlant un gang de cinq autres nouvelles âmes dans sa tentative de rébellion. Cependant, comme les activités de ses cohortes mènent à des résultats inattendus, l’intrigue subversive de 22 peut en fait conduire à une révélation surprenante sur le sens de la vie.

« Je pense que les nouvelles âmes rendent le court si amusant – le contraste de leur pure innocence et de leur plaisir avec les attentes cyniques de 22 », a déclaré Nolting. «Les autres nouvelles âmes sont ce que 22 étaient autrefois avant qu’elle ne prenne un autre chemin – des ardoises vierges et purement innocentes pour être guidées par les conseillers dans leur voyage presque sans incident vers le portail terrestre. 22 y voit une ouverture et tente de les guider elle-même dans sa façon de penser.

22 contre la Terre fera ses débuts exclusivement sur Disney + le 30 avril.