Pixar reviendra dans les salles de cinéma en 2022 avec Turning Red

Cela fait bien plus d’un an qu’un film Pixar est arrivé dans les salles. Mais cela est en passe de changer. Devenir rouge, qui a été annoncé par Disney l’année dernière, devrait être le prochain film du légendaire studio d’animation après la sortie de ce week-end Luca. Maintenant, nous avons appris que le film ira en effet dans les salles de cinéma au lieu d’être directement diffusé en streaming sur Disney +. Et cela pourrait être très important pour ceux qui apprécient l’expérience théâtrale.

Selon un nouveau rapport, Devenir rouge va avoir une sortie large « normale » dans les salles en 2022. Une source anonyme qui serait familière avec la situation a déclaré: « Le studio espère que nous revenons à la normale avec » Turning Red « . pour peser officiellement, c’est une décision qui aurait du sens. Pixar est l’une des marques les plus fiables du studio depuis des décennies et le box-office se redresse.

La pandémie a écrasé l’industrie du cinéma de tous les côtés. Les salles de cinéma ont été particulièrement touchées, car elles ont été fermées pendant des mois. Même lorsqu’ils ont rouvert, la récupération a été lente. Mais des films comme Godzilla contre Kong et Un endroit calme, partie II ont démontré que les choses reviennent à la normale. Certes, la VOD premium, les sorties hybrides et les fenêtres de cinéma plus courtes vont désormais faire partie de l’équation. Mais les sorties en salles peuvent fonctionner. Et les choses ne risquent que de s’améliorer avec le temps.

En avant était le dernier film Pixar à arriver dans les salles de cinéma, et sa diffusion a été écourtée. Les cinémas ont été contraints de fermer peu de temps après sa sortie. Disney l’a ensuite publié sur Disney + comme un petit quelque chose en plus pour les abonnés. Puis l’oscarisé Âme a été transféré à Disney + l’année dernière et était gratuit pour les abonnés.Luca, le dernier de Pixar, est également sorti gratuitement, alors que des films comme Cruelle et Mulan ont été publiés via Disney + Premier Access, ce qui signifie que les abonnés devaient payer 30 € supplémentaires pour les diffuser dans un premier temps.

Pour ce qui est de Devenir rouge, les détails sont actuellement assez rares. Cela a été annoncé lors de la présentation massive de la journée des investisseurs de Disney l’année dernière. Il vient du réalisateur primé aux Oscars Domee Shi, qui a dirigé le court métrage de Pixar Bao. Le film est centré sur Mei, qui éprouve la maladresse d’être un adolescent. Quand elle est trop excitée, elle se transforme en un panda roux géant.

À ce jour, les films Pixar, remontant à l’original Histoire de jouet en 1995, ont gagné plus de 14 milliards de dollars au box-office mondial. C’est l’un des noms les plus annoncés de l’animation et l’un des studios les plus fiables de tout Hollywood. Il est difficile d’imaginer un monde dans lequel ces films ne reviennent pas au cinéma. Il semble que le retour viendra plus tôt que tard. Devenir rouge est actuellement prévu pour arriver dans les salles le 11 mars 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Insider.

