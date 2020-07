Pixar révèle le prochain film d’animation, Luca

Ce matin apporte notre premier regard, et des détails, sur le prochain film d’animation de Pixar qui emmènera le public sur la Riviera italienne… Découvrez tous les détails sur Luca.

Bien que nous ne sachions pas quand nous aurons la chance de voir Pixar Âme, ils travaillent toujours dur sur leurs futurs projets. Aujourd’hui apporte l’annonce de Luca, le prochain film d’animation du célèbre studio, réalisé par Enrico Casarosa:

Monstre marin tu dis?! C’est une idée intrigante et j’adore le nouveau décor dans lequel le film nous emmènera, d’autant plus qu’il est lié à l’héritage du réalisateur:

«C’est une histoire profondément personnelle pour moi, non seulement parce qu’elle se déroule sur la Riviera italienne où j’ai grandi, mais parce qu’au cœur de ce film se trouve une célébration de l’amitié. Les amitiés d’enfance déterminent souvent qui nous voulons devenir et ce sont ces liens qui sont au cœur de notre histoire dans «Luca» », a déclaré Enrico Casarosa, directeur. «Ainsi, en plus de la beauté et du charme du bord de mer italien, notre film présentera une aventure estivale inoubliable qui changera fondamentalement Luca.»