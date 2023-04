Pixar : quand est sorti « Carl’s Date », le court métrage sur Up

PIXAR

Pixar et Disney s’associent pour un nouveau court métrage sur un personnage d’Up. Découvrez le synopsis et la date de sortie !

© IMDbCarl de Up revient dans un court métrage Pixar.

Le passage du temps n’est pas un obstacle pour les grandes productions de Pixar. Et c’est que bien que des années se soient écoulées depuis la sortie de films emblématiques, les téléspectateurs attendent toujours leur retour avec des suites ou de nouvelles histoires dérivées. C’est arrivé avec En haut : une grande aventurele film de 2009 de Pete Docter qui reviendra bientôt avec un court métrage d’animation. Lors de sa première Le rendez-vous de Carl?

Dans 2009Disney a présenté cette fiction dans laquelle carl fredrickson, un vendeur à la retraite, décide d’attacher des milliers de ballons à sa maison. Sa vie semblait n’avoir aucun sens depuis la perte de sa femme, mais lorsqu’il rencontre Russell, tout cela change. Il s’agit d’un explorateur de 8 ans qui se trouvait par erreur sur le porche de sa maison au moment où il commence à monter. Alors ce duo improbable est confronté à des défis et des aventures inattendus.

Cette histoire est prête à revenir avec un nouveau court métrage qui s’intitulera Le rendez-vous de Carl et qui suivra Carl Fredricksen -joué par Ed Asner– lorsqu’il commence à se préparer pour son premier rendez-vous depuis le décès de sa femme Ellie. Écrit et réalisé par Bob Peterson, il a déjà sa date de sortie et arrivera très bientôt sur grand écran.

+ Quand arrive la première de Carl’s Date ?

Initialement, Le rendez-vous de Carl aurait sa première sur Disney +. Cependant, il a été confirmé que le 16 juin en salles et que ce sera le court métrage qui sera projeté juste avant Élémentaire, le nouveau film Pixar. Cette fois, c’est une histoire qui se déroule à Element City, où les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air vivent ensemble.

+ Les autres courts métrages Up sur Disney+

En 2021, Disney+ a présenté une série de cinq courts métrages de 10 minutes intitulée la vie de doug. La production des studios d’animation Pixar suit les aventures de Up the dog et montre les événements quotidiens qui se produisent dans le jardin de sa maison, à travers ses yeux amusants. Voici comment les épisodes titrés ont été diffusés Écureuil, Chiots, Odeur, Fleurs et Science.

