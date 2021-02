Pixar nous montre la première image de Luca, son prochain film

Le nouveau de Disney et Pixar se prépare déjà pour l’été. Demain, la bande-annonce complète sera diffusée mais pour le moment, ils nous laissent la première image de Luca.

Chaque fois que Pixar ouvre la bouche (ou écrit quelque chose sur les réseaux sociaux), nous nous attendons à voir quelque chose de nouveau et d’étonnant. La société nous a enthousiasmés à plusieurs reprises avec ses premières et maintenant elle nous a présenté celle qui sortira en salles cet été. Il l’a fait avec un première photo de Luca, son nouveau film.

Pour le moment, peu de choses ont été dites. Nous savons que demain nous aurons la bande-annonce officielle. Mais ce que c’est en ce moment, il n’y a qu’une affiche et une petite idée de ce qu’il en sera. Bien que vous sachiez déjà que Pixar est un expert pour renverser la situation lorsque nous nous y attendons le moins.

À cette occasionNous voyagerons en Italie pour apprendre l’histoire de ce qui semble être une sorte d’être marin. Rien à voir avec Ariel et ses amis. Plus comme un poisson-garçon… Eh bien, vous me comprenez.

La nouvelle aventure Disney et Pixar se rafraîchira cet été. Demain, vous pourrez rencontrer Luca dans la nouvelle bande-annonce de #PixarLuca.

Le film ouvrira dans les salles, si COVID ou zombies ne l’empêche pas, cet été. C’est une autre des tentatives de la société pour faire quelque chose d’assez normal dans les théâtres. Et espérons que cela se passe bien, car entre les premières de Mulán, Soul ou Raya, la vérité est que les choses ne finissent pas de cailler. Au moins dans le format dans lequel ils voulaient nous le vendre.

Quoi qu’il en soit, demain nous laisserons des doutes et nous verrons le premier trailer officiel de cette nouvelle aventure. Il y a déjà un teaser qui indique les moyens et nous rappelle assez Ghibli. Maintenant, c’est à Pixar de montrer le caractère unique de cette histoire et de ses protagonistes. A la fois aquatique et terrestre.