Pixar : la photo qui a inspiré le premier méchant de Toy Story

Le film avec lequel le studio a commencé son voyage en 1995 est toujours un favori parmi les fans de cinéma d’animation. L’histoire de Woody et Buzz Lightyear a été inspirée par une vraie personne.

©IMDBAlors qu’il n’y avait toujours pas de prix du meilleur film d’animation, Toy Story a été nominé pour son scénario.

Sur le point de célébrer les 30 ans de sa première, histoire de jouet reste au top des films réalisés par Pixar. On peut se demander si le premier ou le second est le meilleur, mais il ne fait aucun doute que l’histoire de Woody et Buzz l’Éclair C’est le meilleur à la fois pour avoir ouvert les portes du studio et pour la qualité qu’il a en soi. L’intérêt de ce projet passe par les aspects qui le définissaient et étaient ancrés dans la réalité.

L’une des données les plus frappantes de la première histoire de jouet est que le premier méchant, le premier que les fans détestaient pour la façon dont il traitait ses jouets était Sidle voisin de Andy. On se souvient encore à ce jour de cette fantastique séquence d’horreur dans laquelle tous les jouets se sont allumés contre le petit garçon essayant de les expérimenter, se terminant par l’avertissement effrayant de Boisé: « Joue bien, Sid”.

Regardez simplement les photos de sid et andy à noter qu’il y a une nette ressemblance entre les dessins des deux personnages. En fait, la plus grande différence est que l’antagoniste a des freins, mais ce n’est pas le seul. Pour modeler le petit diable qui s’est attaqué à tous les jouets, l’animateur Dan Haskettqui a travaillé sur divers projets Disney et Warner Bros., Il s’est tourné vers une vieille collection de photos parmi lesquelles il a trouvé l’image d’un enfant qui a rapidement transmis ce qu’il cherchait.

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvél’animateur a raconté comment il a travaillé sur la conception de Sid. Je me suis souvenu d’une photo prise par Diane Buisson, connue pour ses photos scandaleuses et scandaleuses de personnes très, très bizarres. Il y en avait un en particulier d’un garçon tenant une grenade jouet. Il avait un regard affreux, une pose anguleuse très rigide. On dirait qu’il est sur le point de lancer la grenade en s’attendant à ce qu’elle explose. Je me souviens avoir pensé : ‘Voilà le personnage, c’est Sid‘. Et j’en ai pris un peu. »il prétendait.

La théorie qui défend Sid de Toy Story

Même si nous avons été élevés avec l’idée que Sid était le méchant clair, celui qui a torturé les jouets et s’est tenu sur le trottoir devant Woody et Buzz, il existe une théorie intéressante qui se charge de le défendre. C’est que, aussi fou que cela puisse paraître, certains pensent que l’antagoniste est en fait victime d’une position complètement conservatrice de Pixar, qui vise à ce que les enfants respectent les règles et ne dépassent jamais les limites préétablies pour leur éducation. Cette version soutient son principal argument de créativité : les jouets qui sont dans la salle de bain Sid ils ne sont pas torturés mais ils sont améliorés et ils sont un échantillon de l’imagination que ce petit garçon a, pour inventer de nouvelles façons de s’amuser. Qu’est-ce que tu penses?

