Pixar fête ses 35 ans dans un montage

On peut le dire facilement, mais 35 ans dans l’industrie du divertissement peuvent sans aucun doute accueillir d’innombrables anecdotes, triomphes, défaites et échecs, et c’est quelque chose que l’étude Pixar célèbre aujourd’hui, 3 février, l’anniversaire de sa formation en tant que studio indépendant.

Pixar revient à ses origines en tant que division de Lucasfilm, obtenant son indépendance en tant qu’entreprise autonome en 1986, attirant finalement l’attention de l’entrepreneur technologique Steve Jobs, qui deviendra leur plus gros investisseur dans les années où ils étaient encore loin de faire leur première collaboration avec Disney.

Après le lancement de « Histoire de jouet« Y »La vie d’un insecte», La maison d’animation resterait une entité indépendante de Disney malgré sa collaboration ultérieure avec six autres films. Ce serait à ce moment-là où, en 2006, ils deviendraient une filiale de la maison de la souris.

Afin de célébrer leur longue histoire et leurs contributions dans le domaine de l’animation par ordinateur, le studio a réalisé un montage complet dans lequel ils examinent (et reconnaissent) chacune de leurs productions, y compris tous leurs courts métrages et premières exclusives pour Disney +.

En ce jour, il y a 35 ans, notre studio a été fondé! Rejoignez-nous pour célébrer 35 ans d’aventures épiques, d’amitié inoubliable et de contes incroyables. pic.twitter.com/700RTn3nbW – Pixar (@Pixar)

L’une des anecdotes les plus emblématiques de l’entreprise remonte à 1994, dans laquelle une rencontre informelle entre les responsables de l’étude conduirait à l’un des moments les plus importants de son histoire et en elle, rien de moins que Jean Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter et le défunt Joe Fanft.

Ce qui a commencé comme une réunion informelle au cours de laquelle les quatre ont partagé un déjeuner ensemble, se terminait par un brainstorming complet dans lequel les concepts initiaux de certaines des productions les plus importantes du studio seraient générés: « La vie d’un insecte« , »Monsters Inc. »,«Le monde de nemo« Y »Mur-E», Le dernier sortant en salles 14 ans plus tard.

Au fil du temps et grâce à une collaboration directe avec Disney avant votre éventuel achat, Pixar nous a offert un grand nombre de productions emblématiques qui restent parmi les coups de cœur des petits et des grands. « Âme», Sa dernière création, se positionne pour être l’un des grands favoris de cette saison de remise des prix. Vous pouvez lire notre critique ici.