Pixar : dévoilez le lien entre Lightyear et Toy Story

in

Pixar

Le prochain film du studio acquis par Disney sortira en salles en juin. Ce sera la première version depuis À partir de passer par le grand écran avant d’aller à Disney+.

©IMDBAprès 2 ans et demi, Pixar refait une sortie en salles.

Le 17 juin, un nouveau film de Pixar faire partie de l’univers de histoire de jouet. Après quatre films mettant en vedette les jouets Buzz l’Éclair et Cowboy Woody arrivera le premier spin-off du studio d’animation qui Disney acquis en 2006 pour 7,4 milliards de dollars. Dans une récente interview, Angus Mc Laneauteur et réalisateur de Année-lumièrea expliqué comment son film se connecte avec le reste de la franchise.

Lors d’une conversation avec Gizmodo, Mac Lane a révélé que Année-lumière seront directement influencés par guerres des étoilesle film qu’il a vu enfant et, dit-il, « la vie a changé ». À cet égard, il a noté : « Après avoir vu guerres des étoilestout ce que je voulais jouer était guerres des étoiles. Tout ce que je voulais dessiner c’était guerres des étoiles. guerres des étoiles c’était ma religion. Et ça a duré des années. ». Il semble que quelque chose de similaire se serait produit avec Andy dans histoire de jouet.

Je me suis toujours demandé de quel film ça venait Bourdonner. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement faire ce film?il a pointé Mac Lane. Alors ils ont fait Année-lumièrele film qui, selon le réalisateur, « Cela a changé la vie de Andy”. Comme révélé, le film Année-lumière aurait servi à créer un spin-off réalisé sous forme de dessin animé et de là le jouet de Buzz l’Éclair. « C’était comme ça dans les années 80 et au début des années 90 »dit le directeur.

Dans le même entretien, Mac Lane élaboré et souligné que Andy Aurait vu Année-lumière dans les années 90 (quand il est sorti histoire de jouet) sur VHS, et que tout comme avec guerres des étoilesil y a probablement une trilogie avec cet astronaute comme protagoniste dans l’univers de histoire de jouet. Cette justification a également servi à expliquer pourquoi Tim Allen (la voix historique de Bourdonner dans la saga) a été remplacé par Chris Evans.

+ Quelle est la prémisse de Lightyear

Le nouveau film de Pixar plongera dans l’histoire derrière le héros de Andy. Ce qu’on verra sera la vie de Buzz l’Éclair, un astronaute qui est envoyé en mission spatiale et les ennuis commencent lorsque le vaisseau dévie de sa trajectoire, se retrouvant sur une planète étrange. Ainsi, ils seront isolés avec tout l’équipage, ils doivent donc travailler en équipe pour pouvoir revenir sur Terre, loin de ce monde où il y a aussi des extraterrestres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂