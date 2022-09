Pixar : ce que l’on sait pour l’instant de la suite d’Inside Out

PIXAR

Disney et Pixar annonceraient prochainement le deuxième volet d’Intensely. Ce sont les acteurs célèbres qui ont refusé de revenir sur le projet.

©IMDBInside Out pourrait annoncer sa suite très prochainement.

Les films de Pixar Ils se distinguent par la même particularité : ils deviennent tous attractifs pour les enfants et les adultes. Dès sa création, le atelier d’animation a été chargé de produire des fictions pour toute la famille qui identifient les différentes générations. L’un d’eux était à l’envers -traduit comme Intensément en Amérique latine- qui a même réussi à remporter la statuette du meilleur film d’animation aux Oscars. Leur suite serait déjà en production et l’annonce serait imminente.

Selon le communiqué palet par Matthieu Belloni Disney et Pixar sont en plein développement de ce second opus qui pourrait être confirmé dans le D23Expo, la convention qui réunit le meilleur de l’entreprise souris. Ce n’est pas tout: il pourrait aussi y avoir des changements dans le casting qui changeraient complètement l’essence originale de à l’envers. Et tout cela pourrait avoir à voir avec des sommes d’argent importantes.

De quoi parle Intensément ? Pixar présenté à Rileyune fille en pleine croissance qui se laisse emporter par le émotions qui vivent dans ta tête. Alors qu’ils luttent pour s’adapter à une nouvelle vie, la confusion s’ensuit au siège. « Conflit d’émotions sur la façon de faire face au changement de ville, de maison et d’école« , indique le synopsis de ce film créé en 2015 sous la direction de peter docteur.

L’histoire présentait à l’origine les voix de Amy Poehler comme la joie, projet de loi hader comme la peur, Lewis Noir comme Furie, Mindy Kalling comme aversion et Phyllis Smith comme la tristesse. Concernant ce casting, Puck a rapporté que l’interprète d’Alegría est prête à répéter son rôle dans la suite. En ce sens, vous obtiendrez un paiement de 5 millions de dollars. Pourtant, deux autres acteurs sont loin de renouveler leur pacte avec Pixar.

Apparemment, Mindy Kalling et Bill Hader ne feraient pas partie du projet en raison d’un important différend salarial. « Le travail vocal peu rémunéré devient de plus en plus courant chez Disney», a assuré Matthew Belloni au sujet des budgets serrés. Cependant, il a annoncé que la société Mickey Mouse avait présenté différentes offres aux acteurs et, après avoir de nouveau rejeté le rôle, ils ont choisi de créer un nouveau personnage animé qu’ils appelleraient Drama.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂