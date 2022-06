Pitch Perfect : Bumper in Berlin reçoit la date de sortie officielle et les premières images

Adam Devine reprend son rôle de Bumper Allen dans la série dérivée Peacock, Pitch Perfect : Pare-chocs à Berlin. La série est en production à Berlin depuis mars de cette année, avec une date de sortie officielle annoncée pour le 23 novembre. Bumper était à l’origine le chef du groupe a cappella rival de Bellas, les Treblemakers. Il est ensuite devenu amoureux du personnage Fat Amy de Rebel Wilson avant d’auditionner pour le concours de chant, La voixdans les scènes post-crédits. Pare-chocs à Berlin reprendra plusieurs années plus tard, suivant son personnage alors qu’il tente de relancer sa carrière musicale. Le synopsis officiel de l’émission se lit comme suit:

Dans la nouvelle série pour Peacock, plusieurs années après que nous l’avons vu pour la dernière fois dans Pitch Perfect, Bumper Allen d’Adam Devine déménage en Allemagne pour relancer sa carrière musicale lorsqu’une de ses chansons devient célèbre à Berlin.

Plusieurs images publiées par Peacock montrent un ancien Bumper prêt à affronter l’Europe avec ses prouesses a cappella. Les photos officielles sont fournies par DiscuterFilm et Elizabeth Banks‘ Comptes Twitter.

Alors que deux séries d’images révèlent Devine chantant en solo, l’autre photo donne notre premier regard sur Flula Borg, reprenant son rôle de Piëter Krämer du Parfait suite. De plus, nous voyons le nouveau personnage de Sarah Hyland, Heidi, qui est l’assistante de Piëter et Bumper mais qui a ses propres rêves de devenir auteur-compositeur-interprète.

Qui est impliqué avec Pare-chocs à Berlin?

En plus des trois principaux membres de la distribution, Jameela Jamil et Lera Abova sont confirmés pour rejoindre le spectacle. Jamil joue Giesla, une « pop star allemande montante et flashy qui est l’ex-petite amie de Piëter et la principale rivale de Bumper dans la série ». Elle est connue pour son travail sur Le bon endroit. Abova jouera la sœur de Piëter, un célèbre DJ et producteur de musique à Berlin.

Megan Amram écrira le spectacle, avec une expérience antérieure de travail sur Le bon endroit et Parcs et loisirs. De plus, Elizabeth Banks revient à la production exécutive, aux côtés de Max Handleman, Paul Brooks et Scott Neimeyer. Les banques contribuent énormément au monde de Parfaitmettant en vedette, produisant et réalisant deux suites pour la franchise.

Parfait a une énorme base de fans, le dernier épisode de la franchise cinématographique rapportant 185 millions de dollars contre un budget de 45 millions de dollars. Cependant, au fur et à mesure que la franchise s’est poursuivie au fil des ans, elle a semblé perdre le contact avec certains aspects relationnels plus ancrés. Il sera intéressant de voir comment Peacock aborde les âges plus avancés de ces personnages et le véritable drame qui accompagne la tentative d’atteindre la célébrité dans une autre partie du monde. Nous pourrons écouter le voyage de Bumper plus tard cette année, le 23 novembre.