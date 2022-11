Pitch Perfect : Bumper in Berlin : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Bien connu pour sa distribution solide, son sens de l’humour frais et son genre de prémisse absurde, le Parfait les films ont bien vieilli depuis la première du premier film en 2012. La suite la plus récemment sortie, Parfait 3a été un succès au box-office, prouvant que la franchise est aussi réussie que drôle.





Propulsé par un assaut de chanteurs menés à travers des hauts et des bas par des acteurs adorés tels qu’Anna Kendrick et Rebel Wilson, Parfait a réussi à rendre a cappella drôle, à faire des blagues et à aborder les difficultés de la compétition par équipe comme s’il s’agissait de notes sur une partition. Pour des raisons qu’il vaut peut-être mieux ne pas remettre en question, regarder une troupe de femmes se jeter sur un campus universitaire, harmoniser des chansons bien connues avec une clarté cristalline pendant deux heures et demie semblait être exactement ce dont nous avions besoin tout au long des années 2010, et inutile de dire , précisément ce dont nous avons besoin maintenant aussi.

L’émission télévisée, diffusée sur Peacock, n’est rien sinon attendue depuis longtemps. Avec un casting étoilé et écrit et réalisé par certains des talents les plus drôles de la télévision aujourd’hui, voici tout ce que nous savons sur le prochain Pitch Perfect : Pare-chocs à Berlin.

Mis à jour en novembre 2022 par Liz Young : Si vous cherchez plus de détails sur Pitch Perfect : Pare-chocs à Berlinvous serez heureux d’apprendre que nous avons mis à jour cet article avec plus de détails, y compris une bande-annonce et une date de sortie.





Pitch Perfect : Bumper à Berlin : La parcelle

Les trois premiers Parfait les films suivent en grande partie le personnage de Kendrick, Beca, alors qu’elle lutte pour se faire un nom dans l’industrie de la musique au milieu de la romance, de l’université et peut-être plus évidemment du groupe a cappella The Barden Bellas. Kendrick ne revient pas dans la nouvelle série et, comme révélé à la fin de l’année dernière, son personnage sera remplacé par Bumper Allen, joué par Adam Devine.

Le personnage était généralement vu tout au long de chaque film dansant, romançant et, plus important encore, a cappella comme l’un des personnages masculins les plus importants de la distribution à prédominance féminine. Dans la nouvelle série, Devine joue un Bumper qui, après avoir fait exploser l’une de ses chansons en Allemagne, décide de déménager à Berlin pour relancer sa carrière musicale plutôt que de continuer à être agent de sécurité à l’Université de Barden.

Il subit les épreuves et les tribulations de nouveaux amis, ennemis et compétitions. Alors qu’il entre sur le marché européen des médias, sa vision américaine étant mise au défi par ce que nous ne pouvons que prier, il essaiera d’adopter une position plus rafraîchissante que l’émission American-in-Europe de la même manière. Émilie à Paris.

Dans une interview avec On Demand Entertainment après la sortie de Emplacement parfait 2acteur, réalisateur et producteur Elizabeth Banks a déclaré:

« Il est très rare d’avoir un film écrit par une femme, réalisé par une femme, mettant en vedette un groupe de femmes, donc nous sommes assez fiers d’inspirer, espérons-le, plus de femmes. »

Alors que les films originaux étaient menés presque uniquement d’un point de vue féminin, ce que nous savons de l’intrigue de la série à venir semble trouver le spectacle moins penché pour trouver drôle dans la dynamique de la féminité dans le chant compétitif et plus vers l’humour dans le chant compétitif seul. .

Le spectacle se prépare au succès dans l’une des scènes musicales les plus puissantes d’Europe, avec une culture bien connue de passion, de prétention et de ponctualité mûre pour la cueillette avec le personnage gung-ho fraîchement sorti de Pennsylvanie d’Adam Devine. Il convient également de mentionner que l’écrivain de la série sera Megan Amram, qui a récemment gagné en popularité pour avoir produit Le bon endroit. Son palmarès en tant qu’écrivain est tout simplement impressionnant, ayant travaillé sur des émissions célèbres telles que Les Simpsons, Silicon Valleyet Parcs et loisirs, pour en nommer quelques uns.

La proximité d’Amram avec la série à venir n’est pas un mauvais signe, et les prédictions semblent pleines d’espoir pour une émission à la hauteur de son attrait comique original. Comme Amram elle-même l’a décrit dans une interview au Austin Film Festival :

« Pour moi, le genre de choses les plus enrichissantes sur lesquelles j’ai travaillé sont ces émissions de 30 minutes où vous pouvez vraiment apprendre à connaître les personnages […] pour moi personnellement, j’ai toujours l’impression que la comédie a plus d’impact quand on a vraiment passé beaucoup de temps avec les personnages. »

Il n’est peut-être pas trop exact de suggérer qu’Amram pourrait donner le Parfait série le genre d’attention aux personnages qu’elle n’aurait avec aucun autre écrivain. Cela peut sembler plus évident lorsque l’on regarde le casting, qui est nettement plus petit que dans les films originaux, où le concept de compétition de groupe a accordé une attention à plusieurs personnages presque simultanément.

Pitch Perfect : Bumper à Berlin : Le casting

Adam Devine n’est pas le seul visage familier à apparaître bientôt sur les écrans. L’acteur allemand Flula Borg, qui a également joué dans les films originaux, devient l’un des moteurs de la nouvelle carrière de Bumper. Son personnage, Piёter Krämer, est une ancienne star a cappella et maintenant un manager en disgrâce prenant le jeune chanteur comme son seul talent.

Peacock a également annoncé les acteurs Jameela Jamil, qui jouera le rival de Bumper en tant que future star Gisela, et le prochain acteur autrichien Leera Abova en tant que DJ et producteur sous le surnom de DJ Das Boot. Deuxième après Devine, en représentant l’un des deux principaux personnages américains de la série, Sarah Hyland incarne Heidi, une assistante américaine décalée interprétant tranquillement ses propres chansons dans le cabaret de Berlin dans l’espoir de gagner sa propre célébrité.

Avec des rumeurs d’un Joie redémarrer sur les écrans, il semble de plus en plus évident que le public est prêt à entendre à nouveau un protagoniste exprimer sa douleur à travers a cappella. Mais, la prochaine Parfait La série semble prête à placer ses chansons sur des défis plus importants que le drame en classe. Le casting, dont la plupart se sont déjà fait un nom dans la comédie, propose un montage prometteur pour un spectacle cherchant non seulement à trouver de l’humour mais aussi une connexion entre deux continents dans une industrie compétitive à l’échelle internationale. Là où les films originaux cherchaient à voir un lien dans la musique à travers le prisme de la rivalité, la série dérivée cherche à poursuivre cet héritage au niveau interculturel et, espérons-le, elle réussit.

Peacock a confirmé que les artistes intéressés peuvent assister à l’émission à partir du 23 novembre. Elle se composera de six épisodes.

Tout ce que nous savons d’autre

Pare-chocs à Berlin n’est pas la première fois qu’Adam Devine et Sarah Hyland travaillent ensemble. Hyland est bien connue pour son travail en tant que Haley Dunphy dans la sitcom de longue date Famille moderne. Devine avait un rôle récurrent en tant qu’Andy Bailey, une nounou pour les Pritchetts. Il était également assistant du père de Haley, qui était agent immobilier.

Au cours de la série, Haley et Andy entament une relation amoureuse, se fréquentant pendant un certain temps. Ils ont cependant eu du mal à être ensemble, car Andy était fiancé à quelqu’un tandis que les deux tombaient amoureux l’un de l’autre. Bien qu’ils n’aient pas fonctionné à la fin, les deux avaient un respect mutuel important l’un pour l’autre.

Sur la base de la bande-annonce, les acteurs pourraient à nouveau jouer des intérêts amoureux alors qu’ils se lient sur la musique. Peut-être que cela fonctionnera mieux pour leur personnage la deuxième fois.

En attendant de regarder Bumper dans sa prochaine grande aventure (et, espérons-le, la grande pause de sa carrière), vous pouvez lire ce que les fans espèrent voir dans la série.