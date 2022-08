Pistolet: qui est qui dans la nouvelle série Star +

Étoile+

Pistol raconte l’histoire d’une véritable révolution du rock and roll et du genre punk. Spoiler vous dit qui est qui dans cette histoire spéciale !

©IMDBLes Sex Pistols au show

Danny Boyle est un réalisateur culte au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne avec des entrées populaires comme Trainspotting, La plage Oui je voudrais être millionnaire. A cette occasion, le cinéaste profite de la popularité de l’un des groupes de musique les plus représentatifs du punk rock, comme Pistolets sexuels prendre le livre à la première personne de l’un de ses membres et le transformer en une série télévisée que l’on peut voir dans Étoile+.

Dans cette opportunité spoilers veut marquer une carte pour les fans de la Pistolets sexuels qui veulent voir les six épisodes de Pistolet dans Étoile+ basé sur le livre du guitariste Steve Jones qui montre un groupe issu du monde des classes populaires qui impose une forme d’art singulière en réaction à une réalité inattaquable. La voix d’une génération !

+Personnages de pistolet

-Toby Wallace comme Steve Jones

C’est le guitariste du groupe britannique qui a un jour admis avoir copié le style de cet instrument dans le groupe Thunders pour les Sex Pistols. Une fois le groupe séparé, il était musicien de session et faisait même partie d’autres formations, même sous la direction d’Iggy Pop.

– Anson Boon dans le rôle de Johnny Rotten

Une méningite quand il était enfant l’a laissé dans le coma et avec un grave problème de mémoire qui l’amènerait à se méfier constamment de son entourage. Il était la voix principale des Sex Pistols et une fois le groupe séparé, il a formé le groupe Public Image Limited avec un ancien membre d’un autre groupe classique, Keith Levene, de The Clash.

-Jacob Slater dans le rôle de Paul Cook

Paul venait d’une famille sans problèmes financiers, avec stabilité, et c’était une personne très privée. Il a été le premier membre du groupe à investir de l’argent pour acheter son propre instrument, une batterie, et non à le voler. Il est resté actif dans l’industrie de la musique et en 1996, il est retourné aux Sex Pistols avec lesquels il a eu une approche du public à plusieurs reprises.

– Christian Less comme Glen Matlock

Selon Paul Cook, Matlock était le membre le plus actif en termes de composition musicale tandis que Johnny Rotten était chargé d’écrire les paroles des chansons. Le bassiste est crédité d’avoir co-écrit 10 des 12 titres de Never Mind the Bollocks, Here the Sex Pistols, le seul album studio du groupe. Il a été expulsé pour être trop hygiénique, apprécier les Beatles et consulter sa mère sur les problèmes du groupe.

– Louise Partridge dans le rôle de Sid Vicious

Au cours de son mandat bref mais chaotique avec les Sex Pistols, il a rencontré sa future partenaire et agente, Nancy Spungen. Ils sont entrés dans une relation autodestructrice et toxicomane qui s’est terminée par la mort de Spungen le 12 octobre 1978 où il a été accusé de meurtre au deuxième degré et plus tard libéré sur parole. À une autre occasion, il a eu une altercation lors d’un concert où il est allé en prison et une fois libéré, ils lui ont organisé une fête, il a consommé de l’héroïne et est décédé plus tard.

– Thomas Brodie-Sangster dans le rôle de Malcolm McLaren

El representante de los Sex Pistols que llegó a hacer declaraciones como: “Decidí usar personas del mismo modo que un escultor usa arcilla” al mismo tiempo que destacó la importancia del fenómeno punk de finales del siglo XX al que caratuló como un estilo que “no est à vendre ». McLaren est passé du propriétaire d’un magasin de vêtements où les membres du groupe passaient leur temps libre à celui d’entrepreneur qui les aiderait à prendre de l’ampleur.

