Pistol : quand et où regarder la mini-série Sex Pistols au Mexique

Pistol est l’une des prochaines versions qui viendra en streaming et ici nous vous dirons à partir de quand il sera disponible au Mexique.

© HuluPistol : quand et où regarder la mini-série Sex Pistols au Mexique.

Pistolets sexuels est l’un des groupes punk les plus connus de tous les temps, donc dans la nouvelle ère des projets biographiques, une production du peuple britannique qui a fait des vagues dans les années 70 ne pouvait pas manquer.La mini-série sortira bientôt Pistoletbasé sur le livre « Lonely Boy: Contes d’un pistolet sexuel » écrit par Steve Jones. Connaissez sa date de première au Mexique!

La prémisse se concentre sur la tempête qui fait rage dans laquelle le groupe est considéré comme des protagonistes avec son membre fondateur et guitariste, Steve Jones. Nous suivons ici son parcours alors qu’il guide les téléspectateurs à travers un récit kaléidoscopique de trois des années les plus chaotiques de l’histoire. Pistolets sexuelsavec une histoire d’enfants de la classe ouvrière bruyants, soi-disant « sans avenir », qui ont secoué l’establishment ennuyeux et corrompu jusqu’à ce qu’ils menacent de renverser un gouvernement et de changer la musique pour toujours.

Le projet a été dévoilé début janvier 2021, mais certains conflits au sein du groupe ont été immédiatement révélés. Jean Lydonancien leader des Sex Pistols, a critiqué le spectacle, l’appelant « La merde la plus irrespectueuse que j’ai jamais eu à supporter ». Là, il a commencé une bataille juridique pour l’utilisation de la musique dans la production, mais Steve Jones et Paul Cook ajouté le soutien de Glen Matlock, héritier de sid vicieuxpour avoir les droits et gagner le procès.

Au moment de la confirmation du projet, sa diffusion a également été officialisée : Toby Wallace comme Steve Jones Jacob Slater comme Paul Cook, Anson Boun comme John Lydon Christian Lees comme Glen Matlock louis perdrix en tant que Sid Vicious sydney chandler comme Chrissie Hynde Talulah Riley comme Vivienne Westwood Maisie Williams comme l’icône punk Jordan, Emma Appleton comme Nancy Spungen et Thomas Brodie Sangster comme Malcom McLaren.

+ Quand est-ce que Pistol est présenté en première au Mexique ?

Pistoletcréé par Craig Pearce et réalisé par Danny Boyle, sera présenté en première au Mexique le 31 août. Bien que son lancement officiel ait eu lieu sur le réseau FX aux États-Unis et au Royaume-Uni en mai, le public d’Amérique latine ne pourra profiter que maintenant de cette mini-série. Il y aura 6 chapitres entre 45 et 55 minutes chacun.

+Où regarder la mini-série Pistol au Mexique

Le drame biographique centré sur le groupe Sex Pistols peut être vu via le service de streaming ÉTOILE+.

