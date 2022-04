‘Pistol’, la nouvelle mini-série sur laquelle Star+ parie en Amérique latine

Étoile+ est l’une des plateformes qui rivalise ces derniers temps avec Netflix avec son catalogue de séries et de films pour capter le public. Maintenant, la plateforme de streaming a annoncé l’arrivée d’une mini-série qui ne peut pas être laissée de côté et de Spoiler nous vous disons de quoi il s’agit.

Étoile+ annonce que la mini-série FX « Pistol », sur le légendaire guitariste des Sex Pistols Steve Jones, réalisée par Danny Boyle, lauréat d’un Academy Award®, sera bientôt disponible sur le service de streaming en Amérique latine.

Qui fait partie de la production ?

Basé sur les mémoires de Jones de 2017 « Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol », « Pistol » a été créé et écrit par Craig Pearce et sera produit par Boyle, Pearce, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee , Hope Hartman et Wiip. La série est produite par FX Productions.

Étoiles « pistolet » Toby Wallace comme Steve Jones Jacob Slater Quoi Paul Cook, Anson Boun Quoi Jean Lydon, Christian Lees comme Glen Matlock louis perdrix en tant que Sid Vicious sydney chandler comme Chrissie Hynde Talulah Riley comme Vivienne Westwood Maisie Williams comme l’icône punk Jordan, Emma Appleton comme Nancy Spungen et Thomas Brodie Sangster comme Malcom McLaren.

De quoi parlera la mini-série ?

« pistolet » est une mini-série de six épisodes sur une révolution du rock and roll. La tempête violente et intense au centre de cette révolution, ce sont les Sex Pistols et au centre de cette série se trouve le membre fondateur et guitariste des Sex Pistols, Steve Jones. Le voyage drôle, émouvant et parfois déchirant de Jones guide le public à travers un récit kaléidoscopique de trois des années les plus épiques, chaotiques et ardues de l’histoire de la musique.

Basée sur les mémoires de Jones « Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol », cette série raconte l’histoire d’un gang tapageur et « sans avenir » de garçons de la classe ouvrière qui a secoué l’establishment ennuyeux et corrompu jusqu’à ses fondations, menacé de renverser le gouvernement et a changé la musique et la culture pour toujours.

Si vous souhaitez rejoindre la plateforme de streaming pour regarder toutes ses séries et films, il vous suffit de cliquer ici.

