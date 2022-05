Pistol Episode 7 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens s’interrogent actuellement sur la date de sortie de Pistol Episode 7. Les fans de la série sont vraiment curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Beaucoup de gens recherchent al Si vous êtes également enthousiasmé par cet épisode à venir, vous êtes au bon endroit. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous fournirons toutes les informations concernant la date de sortie de Pistol Episode 7. Ici, vous trouverez également des détails tels que Où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, le casting de la série et bien d’autres détails. Il suffit de lire cet article jusqu’à la fin.

C’est une série américaine et le nom des sociétés de production FX Network, FX Productions wiip studios. Le premier épisode de la série est sorti le 31 mai 2022. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une toute nouvelle série et après sa sortie, elle a acquis une grande popularité.

L’histoire de cette série est basée sur les mémoires de Steve Jones, le guitariste mythique des Sex Pistols qui a aidé à déclencher une rébellion punk en Grande-Bretagne. Maintenant, tous ses fans recherchent la date de sortie de Pistol Episode 7, jetons un coup d’œil ci-dessous sans plus tarder.

Pistolet Épisode 7 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de Pistol Episode 7. Dans la saison 1 il n’y a que six épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison. S’il y aura une mise à jour liée à cette saison à venir, nous vous informerons ici sur cette page dès que possible.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la saison en cours.

Piste 1 : La cape d’invisibilité

Piste 2 : Pourri

Piste 3 : Corps

Piste 4 : Jolie Vaaayc…

Piste 5 : Nancy et Sid

Piste 6 : Qui a tué Bambi ?

Distribution de la série

Voici la liste des séries.

Toby Wallace comme Steve Jones

Anson Boon comme John Lydon

Sydney Chandler dans le rôle de Chrissie Hynde

Jacob Slater comme Paul Cook

Maisie Williams comme Jordan

Talulah Riley dans le rôle de Vivienne Westwood

Thomas Brodie-Sangster dans le rôle de Malcolm McLaren

Louis Partridge comme Sid Vicious

Francesca Mills comme Hélène de Troie

John McCrea comme Steve Severin

Freddie Wise comme Simon Barker

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de Pistol Episode 7, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plate-forme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant cette date de sortie de Pistol Episode 7 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

