Pire que la couronne: le prince Harry lance une série contre Elizabeth II

Au dernier moment, La Couronne c’est devenu le plus gros casse-tête pour Buckingham Palace. La série, inspirée de la vie de la reine Elizabeth II, a laissé, tout au long de ses quatre saisons, tous les membres de la famille royale très mal, mais surtout Sa Majesté et son mari récemment décédé, le prince Felipe de Edimbourg.

Cependant, qui a également ruiné les deux dernières années d’Elizabeth II était son deuxième petit-fils, prince harry. En janvier de l’année dernière, le fils de Charles de Galles et de la princesse Diana a annoncé, avec sa femme Meghan Markle, leur décision de se retirer de la vie royale britannique, ce qui a eu un impact considérable sur la monarchie.

Les ducs de Sussex. Photo: (Getty)



À tel point que, depuis que le duc de Sussex a confirmé qu’il s’était officiellement séparé de la vie de Royal, toutes ses actions, ainsi que celles du créateur de La Couronne, sont observés en détail. C’est pourquoi la première de sa nouvelle série provoque déjà une stupeur chez les Windsors, qui ne connaissent pas le vrai contenu.

Le moi que tu ne peux pas voir (Ce que vous ne pouvez pas voir de moi) est le titre que le Prince a choisi pour la production de ce documentaire en collaboration avec son amie, Oprah Winfrey, qui sera diffusé sur Apple TV. L’aristocrate et le présentateur unissent leurs forces pour lever le voile sur la santé mentale et le bien-être émotionnel avec différentes personnalités qui les accompagneront.







Le 21 mai sortira cette série qui, selon les propos du frère du prince William, a pour but de «remplacer la honte entourant la santé mentale par la sagesse». Et parmi les célébrités qui seront à ses côtés et ceux de Winfrey se trouvent Lady Gaga, Glenn Close, Ginny Fuchs (boxeuse olympique), Zack Williams (fils de feu Robin Williams) et bien d’autres.

Ce projet, selon ce que révèle la bande-annonce, est né de l’expérience personnelle du prince lorsque sa mère, Diana of Wales, a perdu la vie dans cet accident fatidique et suspect. « La plupart d’entre nous subissent une forme de traumatisme non résolu, de perte ou de chagrin et c’est très personnel.», On l’entend dire en même temps que des images de l’enterrement de la princesse de la ville apparaissent et lui pleure.