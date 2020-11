Pirates des Caraïbes 6: date de sortie, distribution, intrigue et tous les détails du film

Pirates des Caraïbes 6 est en développement depuis septembre 2017. Jerry Bruckheimer générera la série tandis que Rønning la dirigera bientôt.

La franchise cinématographique Pirates des Caraïbes existe depuis de nombreuses décennies, qui a commencé avec la sortie de Pirates des Caraïbes: La malédiction du Black Pearl en 2003. Depuis, cinq suites ont été réalisées.

Et aujourd’hui, avec le sixième film en développement qui sera écrit par Craig Mazin et Ted Elliot, voici ce que nous en savons jusqu’à présent ainsi que la probabilité que Johnny Depp y participe.

Date de sortie

La date de sortie de ce sixième film n’a pas encore été indiquée. Cependant, presque tous ses films précédents sont sortis en mai ou juin. Compte tenu de cela, nous pourrions nous attendre à ce que le sixième film suive également le même chemin.

De plus, nous avons vu que tous les films de la franchise de films Pirates des Caraïbes sont sortis avec quelques années d’intervalle. Compte tenu de cela, nous pourrions nous attendre à ce que Pirates des Caraïbes 6 sorte parfois en 2022 ou au début de 2023.

Détails du casting

Il y a eu de nombreuses spéculations concernant le casting de la sixième tranche. La seule question majeure qui plane sur la tête de tout le monde est de savoir si la participation de Depp va durer ou non.

En 2018, il a été rapporté que l’acteur avait été retiré de la franchise par Disney. Les fans n’étaient pas satisfaits de cette nouvelle et avaient lancé une campagne pour le ramener car l’idée de voir Pirates des Caraïbes film sans Depp nous attriste. On peut donc s’attendre à ce qu’il figure dans le sixième film même si c’est pour un rôle mineur.

En plus de lui, après seront les acteurs qui peuvent revenir –

Kaya Scodelario

Bill Nighy

Lee Arenberg

Keira Knightley

Orlando Bloom

Tracé attendu

La sixième installation utilisant un redémarrage en douceur de la franchise. Il n’est donc pas clair de prédire l’histoire et si les histoires et la chronologie passées de la série seront probablement anéanties ou non.

Le scénario n’a pas encore été terminé, de sorte que les fondateurs sont tout à fait sur le point de révéler certains détails du film. Les fans suggèrent que l’intrigue se concentre sur le personnage Redd, qui avait été captif commercialisé lors d’une vente aux enchères de mariées. Bien que ce ne soient que des théories, pour l’instant, nous devons attendre un certain temps pour recevoir des mises à jour supplémentaires à ce sujet.

