Pirates des Caraïbes 6 aura Margot Robbie pour vedette, mais Johnny Depp pourrait revenir malgré tout

Un sixième pirates des Caraïbes le film est en développement et pourrait mettre en vedette Margot Robbie. Le producteur Jerry Bruckheimer a révélé que deux scripts sont en cours d’écriture pour Pirates des Caraïbes 6, l’un impliquant Robbie et l’autre sans elle. Bruckheimer est actuellement occupé à promouvoir la vedette de Tom Cruise, Top Gun : Maverick, et a récemment parlé au Sunday Times de la réalisation du prochain film d’action. Interrogé sur l’avenir de pirates des Caraïbes et les chances qu’il ait un rôle principal féminin.

Mais la grande question est, Johnny Depp reviendra-t-il dans la franchise ? Selon certains rapports, Disney ne veut plus rien avoir à faire avec Depp et a même rejeté l’idée de son caméo dans le projet avec Margot Robbie. Depp est actuellement impliqué dans une poursuite en diffamation évaluée à 50 millions de dollars contre son ex-femme Amber Heard pour ses allégations de violence domestique contre lui, ce qu’il nie avec véhémence. Lors de son témoignage, Depp a déclaré qu’il ne reviendrait jamais dans la saga pirates des Caraïbes.

Cela complique certainement les choses, mais les fans se rallient à la mégastar légendaire, et une pétition pour réembaucher Depp en tant que capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6 circule. Et s’il gagne son procès en cours et qu’il réhabilite son image à Hollywood, les choses pourraient changer. Depp a le soutien des fans, et si suffisamment de gens l’exigent, même lui ne pourrait pas dire non à la reprise de son rôle emblématique en tant que capitaine Jack Sparrow.

Malheureusement, il n’est pas prévu que Depp joue dans le sixième pirates film pour l’instant, d’après Bruckheimer. Lorsqu’on lui a demandé si Johnny Depp pouvait revenir, le producteur vétéran a répondu : « Pas pour le moment. L’avenir reste à décider. » Bien que cela déplaira certainement aux fans, il semble que le retour de Depp dans pirates des Caraïbes soit incertain mais toujours possible.

Johnny Depp voulait faire un « adieu correct » à la série Pirates des Caraïbes

Lors de son témoignage dans le procès en cours, Johnny Depp a été interrogé par l’équipe juridique d’Amber Heard sur ses commentaires selon lesquels il ne jouerait plus jamais Jack Sparrow même si Disney lui offrait « 300 millions de dollars et un million d’alpagas ». Avec son destin déjà sur la corde raide après le succès modéré de l’épisode de 2017 Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazares, Disney l’a tranquillement renvoyé de la franchise lorsque les allégations de Heard ont refait surface.

Depp est l’une des principales sources de la popularité de pirates des Caraïbes. La série est aimée dans le monde entier, et le fait d’avoir été déclaré coupable sans procédure régulière dévoilé un sentiment de trahison. Depp, lui aussi, voulait que la franchise au succès incroyable se termine, mais sur une note positive et avec un adieu à la hauteur.

« Mon sentiment était que ces personnages devraient pouvoir faire leurs adieux pour ainsi dire. Une franchise ne peut durer si longtemps sans y mettre fin décemment. J’ai pensé que les personnages méritaient de sortir par la grande porte , pour terminer la franchise sur une très bonne note. J’avais prévu de continuer jusqu’à ce qu’il soit temps d’arrêter. »

Pour ce qui est de Pirates des Caraïbes 6, Disney a fait appel à Christina Hodson (Birds of Prey, Batgirl) pour écrire le film avec Margot Robbie en vedette. Il n’y a actuellement aucune information sur qui tiendra le premier rôle dans Pirates 6, toujours en développement. Cependant, il paraîtrait que le créateur de Chernobyl, Craig Mazin et le scénariste de La malédiction du Black Pearl ,Ted Elliot soient de la partiele.

Il est peu probable que d’autres informations majeures sur l’avenir de la série paraissent dans les prochains mois alors que le procès Depp contre Heard continue d’agiter Internet. Mais restez à l’écoute pour plus de nouveautés.