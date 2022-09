Pinocchio : trois clés avant l’avant-première sur Disney+

Disney+

Ce jeudi, la plateforme de diffusion présentera en première le refaire du classique de 1940 qui était le deuxième long métrage de l’histoire du studio.

©IMDBPinocchio arrive ce jeudi.

Depuis quelques mois, Disney a publié des images de ce qui sera le remake de Pinocchio. Le classique de 1940 était le deuxième long métrage d’animation de l’histoire du studio de la souris et ce jeudi une nouvelle adaptation sortira avec Tom Hank à la tête et Robert Zemeckis comme son gérant. Ce sera une première exclusive de Disney+que vous pouvez voir sans avoir à payer un abonnement supplémentaire.

ce film de Disney+ marqué les retrouvailles entre Robert Zemeckis et Tom Hanksun duo qui n’avait pas travaillé sur un plateau depuis 2004 quand il a été réalisé L’express polaireet qui avaient partagé de grands classiques comme Forrest Gump Oui Naufragé. Avant d’atteindre la plate-forme diffusion de Disneynous vous raconterons quelques détails importants de cette histoire afin que vous sachiez ce que vous allez trouver quand vous la donnerez jouer.

+Les clés du retour de Pinocchio

3 – L’animation

Bien qu’il s’agisse d’un renversement de Pinocchio avec de vraies personnes, une grande partie du film a été réalisée avec des animations informatiques. Tellement de Pinocchio Quoi Pepe le cricket ont été créés par CGI ainsi que d’autres personnages comme John honoré. Tom Hankquant à lui, apparaîtra en chair et en os pour donner vie au célèbre menuisier Geppettopère du pantin de bois qui voulait devenir un vrai garçon.

2 – Les acteurs

Comme on l’a dit, Tom Hank sera chargé de donner vie Geppetto. Son ajout au casting était dû à l’intérêt de l’acteur, qui selon le Disney contacté directement avec Zemeckis une fois qu’il a découvert qu’il allait réaliser ce film Disney+. « Il me défie toujours avec une tâche complètement nouvelle dans le processus de réalisation d’un film »a expliqué l’acteur. À côté de lui se trouveront des personnages tels que Joseph Gordon-Levitt dans Jiminy Cricket, Benjamin Evan Ainsworth dans Pinocchio, Cynthia Erivo dans The Fairy Godmother, Keegan-Micahel Key dans Honest John et Lorraine Bracco dans Sofia the Seagull.parmi plusieurs autres.

1 – L’histoire

L’histoire de Pinocchio Il recréera le classique de 1940 avec plusieurs moments similaires dont se souviendront ceux qui ont vu l’original. Cependant, Tom Hank expliqué: « Ces grands classiques ont non seulement l’occasion de se mettre à jour, mais de refléter des époques différentes ». Zemeckispour sa part, complété : « Vous ne pouvez pas simplement faire une version live-action de ce qu’était le film d’animation. Il faut que ce soit plus profond. Il doit avoir plus de bagages émotionnels. Alors depuis le début Geppetto ça cuit dans son jus, pour ainsi dire, et ce n’est pas un jus joyeux. ».

