Pinocchio remporte le prix du meilleur long métrage d’animation aux Golden Globes 2023

La technique du film d’animation est l’une des catégories de films les plus populaires qui nécessite des compétences et du talent. Pinocchio a utilisé l’animation en stop-motion pour dépeindre une aventure musicale fantastique. « Il est incroyablement, incroyablement installé dans l’esprit de beaucoup de gens qui travaillent dans le cinéma que l’animation est un genre pour les enfants et non, en tant que médium, pour la création de la beauté, du cinéma et de l’art », a déclaré le cinéaste Guillermo. del Toro a déclaré, par Collider.





Le film raconte l’histoire de Pinocchioune marionnette en bois qui prend vie en tant que fils de son sculpteur Geppetto, et est vaguement basée sur le classique italien de 1883 Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi. Il s’inspire également fortement des images de Gris Grimly de la version 2002 du livre. En tant que projet passionné à long terme pour del Toro, la sortie du film était prévue pour la première fois en 2008, mais a été reportée de nombreuses années jusqu’en 2022. Les retards étaient principalement dus à des problèmes financiers, selon IndieWire.

FILM VIDÉO DU JOUR

Gregory Mann joue la marionnette en bois vivante et bruyante Pinocchio dans le film. Sebastian J. Cricket, le narrateur de l’histoire et un cricket itinérant qui réside dans Pinocchio comme sa conscience, est joué par Ewan McGregor de Guerres des étoiles célébrité. David Bradley incarne Maître Geppetto, le père de Pinocchio et un menuisier italien au cœur brisé qui pleure la perte de son fils Carlo. De plus, Christoph Waltz joue le comte Volpe, un marionnettiste et maître de piste impitoyable qui était autrefois un aristocrate en herbe.





Gagner le Golden Globe

Netflix

Pinocchio avait une rude concurrence pour le prix. Les autres nominés pour le meilleur long métrage d’animation comprenaient la comédie musicale d’animation japonaise Inu-Ohles Shrek spin-off et suite Le Chat Botté : Le Dernier Vœul’aventure de passage à l’âge adulte originale de Netflix Devenir rougeet la comédie dramatique factice excentrique Marcel le coquillage chaussé. Même si la concurrence était rude, il est évident que Pinocchio a gagné. Le film a obtenu un énorme score positif de 97% sur le site Web de critiques Rotten Tomatoes.

Del Toro a d’abord plaisanté dans ses remarques lors de l’acceptation du prix sur le nombre de personnes qui pourraient être en état d’ébriété. Il a poursuivi en disant: « Ce n’est pas un film pour les enfants, mais les enfants peuvent le voir avec vous si vous le leur expliquez. » Vos yeux seront ouverts à toutes les facettes de la vie – l’amour, la perte, la joie et tous les autres sentiments non transformés entre les deux – par ce film. Il est parfois sombre et sombre, mais c’est un véritable monument au fait que la vie est difficile et que la beauté peut être trouvée à n’importe quelle étape.

Pinocchio de Guillermo del Toro est actuellement diffusé sur Netflix.