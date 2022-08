Pinocchio, live action 2022 : une nouvelle bande-annonce montre l’apparition du garçon de bois

La prochaine action en direct du classique Disney »Pinocchio » vient de dévoiler sa première bande-annonce avec Tom Hank dans le rôle de Geppetto, le père et créateur du garçon de bois. L’aperçu de deux minutes révèle plus en détail la participation de Hanks en tant que charpentier solitaire qui souhaite de toutes ses forces avoir un enfant, un souhait que la fée bleue a joué dans cette version par Cynthia Erivo.

Nous pouvons également voir le modèle d’action en direct de Pinocchio en mouvement, qui ressemble beaucoup à son apparence du film classique, ayant la voix de Benjamin Evan Ainsworth dans sa langue d’origine. L’emblématique Jiminy Cricket (Joseph Gordon-Levitt) fait également une apparition dans la bande-annonce, ayant pour mission de guider le garçon de bois comme sa conscience, alors qu’il découvre et affronte les tentations de la vraie vie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Avatar’ publie une nouvelle bande-annonce pour sa version remasterisée







Cette dernière bande-annonce en révèle beaucoup plus sur le ton et la direction du remake en direct que cette version de « Pinocchio » prendra que le premier teaser diffusé en mai, qui ne comportait que de brèves images du casting interprétant la chanson classique de Pinocchio. Film d’animation de 1940, « Quand tu souhaites une étoile » avec Erivo.

En plus de Hanks et Erivo, le film mettra également en vedette Luc Evans en tant que cocher, le principal antagoniste du film qui semble presque méconnaissable dans la nouvelle bande-annonce. D’autres performances CGI, à part Pinocchio et Jiminy Cricket, incluent l’acteur Clé Keegan-Michael comme Honest John, le renard intrigant qui cherche à égarer Pinocchio.

Disney a annoncé le remake en direct en avril 2015 et a subi des changements considérables dans sa production au cours des années suivantes. »Pinocchio » avait plusieurs administrateurs attachés au projet au fil des ans, y compris Sam Mendes et Paul King, avant qu’il Robert Zemeckis arrivera pour prendre la direction en janvier 2020, co-écrivant le scénario avec Chris Weitz.

Vous pourriez également être intéressé par : Action en direct de La Petite Sirène, avec Halle Bailey : distribution et autres faits intéressants

Hanks a rejoint le casting plus tard la même année, avec Evans annoncé en janvier 2021 avec une grande partie de la distribution principale, y compris Gordon-Levitt, Erivo et Key, ajoutés quelques mois plus tard. En novembre 2021, Disney a annoncé que Pinocchio sortirait à l’automne 2022, coïncidant avec la célébration de la Journée Disney en septembre.

Contrairement aux remakes en direct des films précédents, le studio a révélé que Pinocchio ne verrait pas de sortie en salles avant ses débuts dans Disney+mais irait directement à la plateforme de streaming, étant une première exclusive.