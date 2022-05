Pinocchio live action 2022 : distribution complète et date de sortie

L’une des adaptations les plus attendues par les fans de Disneyest enfin arrivé, avec la première de la première bande-annonce du film d’action en direct »Pinocchio », où l’on peut voir en détail l’interprétation de Tom Hank comme Geppetto. Le nouveau film mettra également en vedette des modèles CGI de personnages emblématiques du classique animé, avec Pickle Cricket et le renard » Honest John ». La bande-annonce comprend également des dialogues et des scènes familiers que tout fan du film original de 1940 reconnaîtra.

Disney a annoncé pour la première fois cette nouvelle version de » Pinocchio » en avril 2015, avec les réalisateurs Sam Mendes et Paul King attachés à diriger le remake pendant la pré-production, mais après un certain temps, ils ont décidé de se retirer. C’est alors que Robert Zemeckis a pris les rênes du projet en janvier 2020, s’engageant à réaliser un scénario co-écrit avec le scénariste Chris Weitz.

Depuis lors, on n’a plus entendu parler de la production, Disney ayant décidé de sortir le film exclusivement sur Disney + et non dans les salles comme seul titre majeur cette année-là. Cependant, la production a de nouveau augmenté en janvier 2021, jusqu’à atteindre cette première bande-annonce de »Pinocchio ».

Le casting de Pinocchio

Mentionné ci-dessus, le film mettra en vedette Tom Hanks dans le rôle du père de Pinocchio, Geppeto, d’autre part, la poupée en bois sera jouée par Benjamin Evan Ainsworth, qui prêtera sa voix pour donner vie au personnage emblématique. Jiminy Cricket sera doublé par Joseph Gordon-Levitt et » Honnête » sera exprimé par Clé Keegan-Michael.

Dans la bande-annonce, vous pouvez également voir l’interprétation de Cynthia Erivo en tant que Blue Fairy, apportant une version différente de celle vue dans le film original. Les autres noms qui circulent dans la nouvelle version de « Pinocchio » sont Luke Evans et Lorrain Bracco, Bracco donnant la parole à un nouveau personnage original pour ce film, Sofia la Mouette.

Quand sortira Pinocchio ?

Le film d’action en direct de » Pinocchio » sortira le 8 septembre via Disney +. Le film lui-même sortira dans le cadre des deuxièmes célébrations annuelles de la Journée Disney+, qui auront également lieu en septembre 2022. À juste titre, il a été annoncé que « Pinocchio » sortirait à l’automne de cette année lors du précédent événement Disney+. lieu en novembre 2021.