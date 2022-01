« Pinocchio »: la première bande-annonce est sortie et il y a déjà un mois de première sur Netflix

in

PAS DE SPOILERS

Le film est réalisé par Guillermo del Toro avec Mark Gustafson et sortira sur la plateforme Netflix. Découvrez tout ci-dessous.

« Pinocchio » arrive sur Netflix

Le travail que Guillermo del Toro a entre les mains sur le film « Pinocchio » avec Mark Gustafson dans la direction a annoncé qu’il arrive en décembre à la plate-forme de Netflix. Le film présente les voix originales d’Ewan McGregor dans le rôle de Jiminy Cricket, David Bradley dans le rôle de Geppetto et une introduction de Gregory Mann dans le rôle de Pinocchio.

Le casting est également composé de finn loup-garouCate Blanchett, lauréate d’un Oscar Jean Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gormanavec le lauréat d’un Oscar, Christophe Valse et Tilda Swinton, lauréate d’un Oscar.

De quoi parlera ‘Pinocchio’ ?

Synopsis officiel :

« Le cinéaste Guillermo del Toro, lauréat d’un Academy Award®, réinvente le conte classique de Carlo Collodi sur la marionnette en bois qui prend vie comme par magie pour réparer le cœur d’un sculpteur sur bois en deuil nommé Geppetto. Cette fantastique comédie musicale animée en stop motion réalisée par Guillermo del Toro et Mark Gustafson suit les aventures et les méfaits de Pinocchio alors qu’il cherche à trouver sa place dans le monde. »

Selon le réalisateur, il a annoncé que le film se déroulerait en 1930. À l’époque, il avait révélé : « Aucune forme d’art n’a influencé ma vie et mon travail plus que l’animation, et aucun personnage de l’histoire n’a eu un lien aussi profond avec moi en Pinocchio ».

Le titre original du film est ‘Pinocchio’ et c’est le premier long métrage du réalisateur pour Netflix. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’il participe avec eux car il a déjà réalisé des séries et des films Trollhunters.

