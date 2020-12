Pinocchio et Peter Pan arrivent à Disney + en tant que remakes d’action en direct

Avec de plus en plus de films contournant les cinémas et se dirigeant directement vers les services de streaming, il n’est pas surprenant que les remakes d’action en direct à venir de Disney puissent également se diriger directement vers Disney +.

Disney a récemment annoncé deux nouveaux films qui devraient en fait devenir des originaux Disney + – l’un basé sur Pinocchio et l’autre sur Peter Pan. Ces remakes rejoindront les goûts de La belle et le Clochard et Mulan comme billets chauds Disney + articles.

le Peter Pan le remake est intitulé Peter Pan et Wendy et met en vedette les nouveaux arrivants Ever Anderson (fille de Milla Jovovich et son Chasseur de monstre le réalisateur Paul WS Anderson, qui joue une jeune Natasha Romanoff dans Veuve noire) et Alexander Moloney. Yara Shahidi de Noirâtre est prêt à jouer Tinker Bell.

De Disney Pinocchio remake met en vedette Tom Hanks dans le rôle de Geppetto et Alan Cumming dans Honest John, et est réalisé par Robert Zemeckis.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle, mais les deux sont censés être au début de la production et n’arriveront qu’en 2022 au plus tôt.