Pinocchio de Guillermo del Toro : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

2022 est l’année de Pinocchio films, avec la sortie de deux nouvelles adaptations du conte emblématique. Le premier, prévu pour une sortie en septembre, est la dernière réinvention en direct de Disney de l’un de leurs classiques animés. La seconde est… légèrement différente.

Le cerveau de l’horreur fantastique Guillermo del Toro est sur le point de réaliser un long métrage d’animation en stop-motion qui montrera une vision résolument plus sombre de la marionnette qui rêve d’être un vrai garçon. Pour commencer, l’histoire se déroulerait dans l’Italie fasciste des années 1930, donc del Toro profite clairement des racines italiennes de l’histoire. L’histoire d’une marionnette en bois qui prend vie semble se dérouler dans la timonerie de ce réalisateur. Il y a plusieurs façons dont l’histoire pourrait se dérouler, qui seraient toutes probablement beaucoup plus sombres que le film Disney original de 1940.

Voyons maintenant tout ce que nous savons sur Guillermo del Toro Pinocchio. Comment le film sera-t-il autonome et se différenciera-t-il du redémarrage en direct de Disney? Qui exprimera les personnages emblématiques? Quand et où sortira le film ? Et que devrions-nous savoir d’autre sur cette potentielle version de film d’horreur de Pinocchio?

Pinocchio : l’intrigue

Pour une idée de la différence de del Toro Pinocchio sera, il suffit de regarder le décor : l’Italie des années 1930 pendant la montée de Mussolini. Le personnage de Pinocchio provient d’un livre de 1883 de l’auteur italien Carlo Collodi, donc le cadre de l’Italie n’est pas nouveau. Le film d’animation original de Disney s’est également déroulé en Italie. Fait intéressant, ce film d’animation est sorti en 1940, juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, à la fois dans l’histoire originale et dans le film Disney, l’histoire s’est déroulée vers le 19e siècle dans de petits villages italiens. C’est un peu une atmosphère différente de celle d’une nation fonçant vers la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, le sombre et tordu est une marque de fabrique de del Toro, donc on aurait dû s’attendre à rien de moins.

Mis à part le changement flagrant de décor, l’histoire à la base reste la même. Pinocchio est une marionnette qui rêve d’être un vrai garçon. Contrairement aux films familiaux sains, cette version de Pinocchio ne s’intéresse pas vraiment à « être bon ». La marionnette devenue vrai garçon concentrerait son attention sur le fait de causer des méfaits et de jouer des tours aux autres. Cependant, Pinocchio aura également du mal avec son identité alors qu’il essaie de répondre aux attentes de son maître Geppetto.

Les films de Del Toro sont bien connus pour humaniser des personnages qui peuvent d’abord être considérés comme des « monstres ». Cela ressemble à son histoire de Pinocchio suivra le même chemin, racontant une histoire plus sombre mais gardant finalement l’accent sur l’humanité inhérente de la marionnette titulaire.

Pinocchio : le casting​​​​​

Le rôle de Pinocchio sera joué par le nouveau venu Gregory Mann. Obi Wan Kenobi La star Ewan McGregor exprimera le cricket, nommé ici Sebastian J. Cricket, plutôt que Jiminy Cricket de Disney. Maître Geppetto est exprimé par Harry Potter franchise et Jeu des trônes l’acteur David Bradley. Tilda Swinton joue la fée aux cheveux turquoise, qui exauce initialement le souhait de Pinocchio de devenir un vrai garçon.

Christoph Waltz est le Renard, un escroc qui escroque Pinocchio. Ron Perlman exprimera le Podesta, un officier de haut rang du gouvernement, et Cate Blanchett jouera le rôle de Spezzatura le singe. Tim Blake Nelson est l'antagoniste, The Coachmen, qui vend Pinocchio au travail forcé. Choses étranges' Finn Wolfhard est Lampwick, un ami que Pinocchio rencontre en chemin. John Turturro joue Master Cherry, qui trouve le bloc de bois dans lequel Pinocchio est sculpté et le donne à Geppetto. L'acteur britannique Burn Gorman est le carabinier, un agent des forces de l'ordre qui attrape Pinocchio après s'être échappé.





Ce sont les étoiles qui sont confirmées à partir de maintenant; plus d’informations et des annonces de casting suivront probablement dans les semaines et les mois à venir.

Le projet Passion de Guillermo del Toro

Raconter l’histoire de Pinocchio a toujours été un projet passionné pour del Toro, même si la route vers le grand écran n’a pas été facile. Annoncé pour la première fois en 2008, le film a connu un développement précoce pendant plusieurs années, avec une sortie prévue pour 2013 ou 2014. Cependant, ces années sont allées et venues, et le film est entré dans les limbes jusqu’à ce qu’il soit ressuscité en 2017. Plus tard cette année-là, le Le film a de nouveau été annulé car del Toro n’a trouvé aucun studio qui financerait l’augmentation du budget. Netflix a sauvé le film en 2018, la production commençant enfin en janvier 2020.

Le long chemin du développement à la sortie fait de cette réinvention l'une des plus attendues de l'année. Prenez une histoire établie comme Pinocchio et un réalisateur comme del Toro avec un palmarès de succès d'horreur fantastique, et vous avez peut-être la recette d'un nouveau succès.





Chez Guillermo del Toro Pinocchio devrait être publié par Netflix en décembre 2022. La date a très probablement été choisie pour éviter une concurrence majeure à partir de la sortie en septembre du film Disney. La date de décembre permettra également à Netflix de capitaliser sur la période des fêtes.