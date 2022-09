Pinocchio: Cynthia Erivo a raconté ce que c’était que de faire partie du film de Robert Zemeckis

Interview

Actrice nominée aux Oscars pour Harriet a parlé exclusivement du tournage du film et de l’héritage de ce conte classique qui parle de « secondes chances ».

©IMDBPinochio.

Début septembre, Disney+ a présenté en avant-première sur sa plateforme le remake de l’un des classiques les plus importants de l’histoire du cinéma d’animation : Pinocchio. Le film original était le deuxième long métrage d’animation à atteindre le grand écran et il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs avec des œuvres telles que Dumbo, Cendrillon Soit Blancheneige. A cette occasion, il était dirigé par Robert Zemeckis d’un mélange d’action en direct et d’animation par ordinateur.

Tom Hank a été choisi pour se mettre dans la peau du célèbre menuisier Geppettotandis que le protagoniste était joué par Benjamin Evan Ainsworth. Le casting central était complété par des personnages tels que Joseph Gordon-Levitt, dans le rôle de Jiminy Cricket ; Cynthia Erivo comme la fée bleue ; Keegan-Michael Key, à la place de Honoré Juan ; Lorraine Bracco dans le rôle de Sofia la mouette (un personnage qui n’était pas dans le film original); et Luke Evans dans le rôle du cocher. En plus de diriger Robert Zemeckis co-écrit le livret avec Chris Weitz.

En exclusivité, Cynthia Erivo parlé de ce que c’était que de devenir la fée bleue pour ce film Disney+. Sur Robert ZemeckisSouligné: « J’ai adoré sa vision du personnage et ce qu’il voulait faire. Et je lui ai demandé comment il voulait que son apparence soit. Et il m’a dit : ‘Comme la tienne’. Et j’ai dit : ‘Tu la veux avec les cheveux courts ?’ Et il m’a dit : ‘Avec les mêmes cheveux courts. Tout va bien' ». A cet égard, il a souligné : « J’ai adoré le projet. J’ai adoré la chanson que le personnage chante et je voulais faire partie du projet..

Érivoqui avait neuf ans lorsqu’il a vu pour la première fois Pinocchiofait remarquer que le rôle de la fée bleue dans Pinocchio est d’enseigner au protagoniste l’honnêteté. « Elle est comme une enseignante dans ce sens », a-t-il souligné. En pensant au personnage, la demande de Zemeckis c’était assez clair : « Il m’a dit qu’il voulait que je sois douce et gentille mais aussi pragmatique. Elle pourrait presque être bourrue, mais il y a de la chaleur en elle. Il voulait que le personnage soit un merveilleux mélange de nombreuses qualités. J’ai adoré le défi de le faire. ».

Il était également important de pouvoir définir l’apparence de son personnage, qui dès le début ils voulaient avoir un mélange de « mystérieux et surnaturel ». Interrogée sur la conception des costumes, l’actrice nominée aux Oscars a rappelé : « Nous voulions garder la couleur bleue, mais nous voulions qu’elle ait un look magique dans tout, du maquillage aux cheveux. J’ai des cristaux dans mes cheveux et dans mes oreilles. Et j’ai pu garder beaucoup de mes piercings mais remplacés par de belles boucles d’oreilles qui ont été faites par la costumière. Nous avons essayé beaucoup de choses différentes pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. La robe est des couches et des couches de soie. Nous voulions qu’il soit éthéré et mystérieux, nous voulions le rendre aussi féerique que possible. ».

Un détail pour rien dans le tournage de Pinocchio c’était la façon dont Cynthia Erivo Il a enregistré sa partie. Même si Robert Zemeckis Il a proposé de le faire par fragments, elle a préféré que ce soit comme un monologue, parce que c’est « une fille de théâtre ». Il leur a fallu environ six prises pour obtenir ce qu’ils cherchaient, ce qui impliquait que je chante la chanson de la fée bleue Direct. « C’était un moment charmant de pouvoir chanter la chanson sur scène »a-t-il fait remarquer.

+ Les enseignements que Pinocchio laisse derrière lui

Quand on parle de l’héritage de Pinocchiol’actrice de Harriet dit que le message du film Disney+ C’est clair: « L’histoire parle de vérité et d’honnêteté et de souhaits qui se réalisent d’une manière que vous n’imaginez pas » puis ajouté que « Parfois, ce que vous voulez n’est pas nécessairement ce que vous obtenez, car c’est mieux pour vous, et d’autres fois, vous devez travailler pour obtenir ce que vous voulez ». Il y a aussi quelque chose d’authentique dans ce long métrage Robert Zemeckis que pour Cynthia Erivo n’a pas seulement à voir avec « être honnête » mais aussi « Soyez véridique et fidèle à vous-même ». Enfin, il a statué : « C’est savoir que des erreurs peuvent se produire et que vous pouvez faire des erreurs, mais que vous pouvez aussi assumer la responsabilité de ces erreurs et les corriger, si vous le souhaitez. C’est comme avoir une seconde chance. ».

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂