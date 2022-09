Pinocchio : à quoi s’attendre du film Disney+

pas de spoilers

Réalisé par Robert Zemeckis, le film met en vedette Tom Hanks, Joseph Gordon-Levitt et Benjamin Evan Ainsworth.

©IMDBVoici à quoi ressemble Pinocchio.

En 1940, Disney sort le deuxième long métrage d’animation de l’histoire du studio. Après ce qui a été fait par Blanche Neige et les Sept Nainsc’était au tour d’une autre des histoires qui est devenue un classique des contes de fées grâce au cachet indubitable de Disneyavec laquelle des productions telles que Dumbo, Cendrillon et jusqu’à Fantaisie. Aujourd’hui, plus de 80 ans après la première de l’original, le remake de Pinocchio un Disney+.

Robert Zemeckis est en charge de la réalisation de ce film où Tom Hank se met dans la peau du célèbre menuisier Geppettopère de Pinocchio qui donne la parole à la jeune star de La malédiction du manoir Bly, Benjamin Evan Ainsworth. La troisième étape est Joseph Gordon-Levitt en tant que responsable de donner la parole à Pepe le cricketdans un long métrage dans lequel des personnages tels que Keegan-Michael Key (Honest John), Cynthia Erivo (La fée bleue) et Luke Evans (Le cocher).

S’il faut parler des grands succès de ce film de Disney+ il faut se référer à l’essence, à l’esprit. Ceux qui ont grandi avec le film original de 1940 découvriront bientôt que Robert Zemeckis Il a parfaitement capté le cœur de cette histoire et l’a mis en action dans ce film d’un peu moins de deux heures. De plus, plusieurs séquences peuvent être vues qui imitent directement celles vues dans l’animation d’il y a 82 ans.

précisant que le refaire de Pinocchio Il cible clairement un public enfantin, il faut dire que ce qui fait un peu de bruit, c’est le mélange entre animations et personnes réelles qui a été choisi. La palette de couleurs ne permet pas de masquer les contrastes trop marqués entre Pinocchio et Jiminy Cricket, pour ne citer que quelques-uns des personnages créés par ordinateur, avec le reste des vrais. Cela, en plus, rendra certaines scènes quelque peu lugubres. Bien sûr, si nous parlons du film de 1940, nous serons tous d’accord pour dire que plusieurs des scènes de Pinocchio ils étaient assez effrayants (surtout celui avec les ânes) bien qu’il s’agisse d’un film pour enfants.

+Ce que Tom Hanks et Robert Zemeckis ont dit à propos du nouveau Pinocchio

Avant le lancement de Pinocchio pour Disney+tellement de Tom Hank Quoi Robert Zemeckis Ils ont parlé de ce qu’étaient ces retrouvailles artistiques après 18 ans (ils ont travaillé ensemble pour la dernière fois en L’express polaire). Le réalisateur a assuré : « Bien que je craignais de me tenir sur un terrain sacré, je pensais que c’était un projet qui en valait la peine »Quel Tom Hank ajoutée: « Bob Il fait partie de ces cinéastes qui ne peuvent pas faire quelque chose qui a déjà été fait. ». D’autre part, le protagoniste du film, qui Zemeckis défini comme « le meilleur acteur vivant de l’industrie cinématographique »raconte : « Bob et j’ai parlé du fait que Geppetto c’est un homme heureux, mais il a subi des pertes dans sa vie. Le bonheur d’être en vie, d’avoir une famille, a été perdu. Il est seul, au service des autres et ravit les gens avec son artisanat depuis deux décennies et demie. le désir de Geppetto c’est faire partie de quelque chose de plus grand que lui, faire partie d’une famille, c’était sa clé ».

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂