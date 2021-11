« Pinocchio » a déjà une fenêtre de lancement sur Disney +

Disney a fait aujourd’hui un grand nombre de révélations à l’occasion de son « Disney + Day », dont le nouveau logo qui présentera « Pinocchio », le nouveau remake en live action de l’un de ses films d’animation les plus attachants, qui sera sous la direction du cinéaste légendaire Robert Zemeckis.

Cette nouvelle exclusivité pour la plate-forme Disney + a une date de sortie approximative pour la fin de 2022, inspirée de l’histoire classique de l’écrivain italien Carlo Collodi, qui raconte les mésaventures d’une marionnette en bois qui a pris vie et qui cherche à devenir un vrai garçon.

Cette nouvelle production fait partie de la tendance pas si récente de Disney à faire des critiques en direct de ses plus grands succès d’animation, bien que certains de ces films n’aient pas exactement reçu les meilleurs éloges de la critique et du grand public malgré la somme de talents tels que Zemeckis dans ce cas particulier ou auparavant avec des cinéastes de l’envergure de Tim Burton ou Barry Jenkins.

On sait que, comme les précédentes productions de Disney, Zemeckis combinera dans cette nouvelle vision de « Pinocchio » de vrais acteurs avec des personnages et des créatures créés via CGI, confirmant aux investisseurs de Disney qu’il devrait réaliser sa première en streaming à l’automne en 2022, sans donner trop de détails sur l’état de la production.

Le film est accompagné de grands talents dans sa section d’acteur, à commencer par Evan Ainsworth jouant la marionnette protagoniste attachante, comptant parmi ses œuvres précédentes avec la série « The Haunting of Bly Manor ». De plus, Zemeckis s’est tourné vers son collaborateur récurrent, l’acteur oscarisé Tom Hanks, pour incarner Geppetto, le fabricant de jouets et « père » du protagoniste.

La star de Broadway Cynthia Erivo sera chargée de jouer « The Blue Fairy », en plus de la présence de l’acteur Luke Evans, qui était chargé de jouer Gaston dans la version live action de « La Belle et la Bête ». Joseph Gordon-Levitt sera la voix de « Jiminy Cricket », tandis que Keegan Michael-Key jouera le rôle du renard insaisissable et trompeur « The Honored John ».