Pink présente le premier aperçu de son documentaire « Tout ce que je sais jusqu’à présent »

Cadeau Naissance Garçon : Body Bébé Personnalisé Bleu - Collection 'Je déchire'

Il y a les bébés qui nous font rire, ceux qui nous attendrissent, ou encore ceux qui nous font courir tout partout... et puis il y a les bébés qui déchirent ! Ces petits bout'choux auront enfin un body qui leur rend honneur. Que ce soit un fiston à son papa, un petit gaillard qui déchire, ou encore un neveu adoré, offrez-lui ce body personnalisable et soyez certain(e) que ce petit garçon adorable aura un succès fou lors des repas de famille ou sorties au parc. Vous pourrez également assortir ce body du bavoir de la même collection. Effet garanti ! Et pour encore plus de style, optez pour le T-shirt adulte assorti ! Pour les mamans, mamies, tatas ou marraines, un T-shirt Femme de la collection 'Je déchire' existe. De quoi faire une duo trop craquant ! Pour les messieurs qui déchirent, pas de panique, nous vous proposerons la version masculine prochainement.