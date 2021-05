Pink parle de Britney Spears: «  J’aurais pu tendre la main  »

Pink a rejoint le chœur des célébrités et des fans qui défendent Britney Spears.

Lors d’une visite à « Watch What Happens Live With Andy Cohen » jeudi, la chanteuse de « Just Give Me a Reason » a dit qu’elle aurait souhaité avoir fait plus pour aider Spears dans ses luttes.

« J’adore Britney, et voici le truc à propos de nous tous voyeurs – aucun de nous ne sait ce qui se passe », a déclaré Pink à Cohen. « Nous ne sommes pas là. Et j’aimerais bien. Je pense que nous aimerions tous, et nous ressentons cette féroce protection contre elle, pour une bonne raison – elle est une chérie. Tout ce que je sais, c’est qu’elle est incroyablement douce, et je veux elle pour être heureuse. «

Elle faisait spécifiquement référence à la réaction au documentaire « The New York Times Presents: Framing Britney Spears », qui a été diffusé plus tôt cette année et a discuté de la façon dont le père de Spears l’a maintenue sous tutelle depuis 2008. Cela a également soulevé la question de savoir si elle pouvait jamais sortir de dessous et posé des questions sur ce qu’il disait sur le fait de faire taire les voix féminines.

Beyonce, Britney Spears, Pink and Queen lors de la première de la nouvelle Pepsi Gladiator TV à la National Gallery de Londres, au Royaume-Uni, en 2004. Justin Goff / Presse britannique via Getty Images

Pink, 41 ans, a révélé qu’elle avait vu le documentaire. «Je l’ai fait, et je me sentais triste qu’à l’époque, dans les premiers jours, je ne savais pas … Je suis une personne forte – j’aurais pu tendre la main. J’aurais pu – je ne sais pas . «

Pink n’est pas la seule célébrité à se prononcer en faveur de Spears; Sarah Jessica Parker, Bette Midler et Cohen font partie de ceux qui partagent le hashtag #FreeBritney sur Twitter, tandis que Miley Cyrus a salué Spears lors de sa performance avant le Super Bowl en janvier.

Et la chanteuse principale de Paramore, Hayley Williams, a envoyé un message sur les réseaux sociaux, notant: « Aucun artiste aujourd’hui n’aurait à endurer la torture littérale que les médias / la société / les misogynes lui ont infligée. La conversation sur la sensibilisation à la santé mentale, culturellement, ne pourrait jamais être où c’est sans le prix affreux qu’elle a payé, « elle a écrit.

Britney Spears lors de la première de « Il était une fois … à Hollywood » à Hollywood, Californie en 2019. Valerie Macon / AFP via Getty Images

De son côté, Spears a écrit sur Instagram que le documentaire la faisait pleurer et était embarrassant.

Pourtant, il est difficile de savoir ce que Pink aurait pu faire pour Spears à l’époque, et en fait elle n’en est pas sûre elle-même. «Je n’aime pas me sentir impuissante ou impuissante, et je ne peux qu’imaginer ce qu’elle ressent, et elle aurait pu utiliser un peu de soutien», a-t-elle déclaré dans «Watch What Happens». « Et les médias l’ont déchirée, et les paparazzi sont de la racaille, et j’aurais juste aimé pouvoir lui tendre la main et lui faire un câlin. »

Pendant ce temps, il semble qu’il y ait un certain mouvement pour éventuellement changer les règles concernant la tutelle de Spears. Le chanteur « Toxic », 39 ans, a obtenu la permission de s’adresser au tribunal lors d’une audience sur l’état de la tutelle en juin.

