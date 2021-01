Pinball FX annonce la quatrième génération de Battle Royale

Comme nous avons peu de battle royale sur le marché, le prochain Pinball FX de Zen Studios aura un mode multijoueur dédié.

De temps en temps, vous devez vous renouveler. C’est la philosophie qu’ils ont maintenue chez Zen Studios avec leurs jeux. Le développeur nous a proposé des centaines de tables de flipper avec trois jeux vidéo principaux. Il est temps de franchir le pas: l’étude a annoncé l’arrivée du Flipper FX de 4e génération, qui inclura comme nouveauté principale un mode bataille royale. Ils le racontent en détail dans leur récent vlog de développeur, qu’ils mettront à jour avec plus d’épisodes dans les mois à venir. On peut attendre le match à venir ce 2021.

Il n’est pas étrange qu’ils annoncent qu’ils travaillent déjà sur une nouvelle génération de jeux vidéo de flipper. La chose étrange dans tout cela est de mettre du poids sur le mode multijoueur susmentionné, appelé par les développeurs Flipper royale. Nous aurons également des nouvelles telles que des événements supplémentaires et des surprises. Tout va dans le même sens: Zen Studios veut traiter le titre du jeu comme un service. Cela pourrait bien se passer et insuffler une nouvelle vie à la franchise, qui était déjà largement alimentée par mises à jour et trafic quotidien constant des joueurs. Cela pourrait être un changement pour le mieux ou, au contraire, ne pas savoir comment s’intégrer au grand public. Le marché de la bataille royale est saturé, après tout.

Nous n’oublions pas le plus important, bien sûr. Nouvelle génération de moyens Pinball FX de nouvelles tables pour jouer, et avec elle viennent de nouvelles licences. Dans Pinball FX 3, nous obtenons de belles surprises comme Star Wars, The Elder Scrolls, Doom et les tables à thème Portal, entre autres. Le genre de collaborations qui peuvent intervenir dans cette quatrième version peut nous laisser impressionné. Nous avons hâte de voir ce que Zen Studios a à nous montrer.