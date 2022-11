Pin, un vieux film d’horreur des années 80, est redécouvert sur TikTok

L’utilisateur de TikTok mandymorgue87 a récemment redécouvert le film d’horreur canadien Broche (par Dread Central), également intitulé Épingle : Un cauchemar en plastique. Et avec plus de 200 000 vues, il a renouvelé l’intérêt de pas mal d’autres personnes. Au début du TikTok, mandymorgue87 a qualifié le film de l’un des films d’horreur les plus étranges qu’elle ait jamais vus. Une fois que vous aurez lu le résumé du film, vous comprendrez probablement pourquoi.





« C’est une histoire d’horreur psychologique vraiment intéressante sur un traumatisme et c’est tellement bizarre, je ne sais même pas comment le décrire », a déclaré mandymorgue87.

Basé sur le roman de 1981 d’Andrew Neiderman, l’intrigue concerne deux frères et sœurs isolés, Leon et Ursula, qui ont ces parents éloignés. En raison de leur éducation inhabituelle, Leon et Ursula développent une relation très particulière. Le genre que vous attendez d’un auteur qui est devenu plus tard un écrivain fantôme pour VC Andrews. Et ce n’est sans doute même pas la chose la plus troublante de l’histoire.

Leur père est un médecin qui utilise un mannequin anatomiquement correct nommé Pin pour enseigner aux gens le corps humain. Utilisant la ventriloquie, il utilise Pin pour interagir et se connecter avec ses enfants. Leon en vient à croire que Pin est non seulement vivant mais aussi son seul ami. Son obsession pour Pin grandit à mesure qu’il vieillit, rendant Leon imprévisible et violent.





Les réalisateurs du film

Le film, sorti en 1988, a été écrit et réalisé par Sandor Stern, qui a également écrit le scénario de l’original L’horreur d’Amityville film. Stern a également écrit et réalisé Amityville 4 : Le mal s’échappe. Le casting du film est en quelque sorte un who’s who lorsqu’il s’agit de différents films d’horreur.

Broche était l’un des premiers rôles principaux de David Hewlett, qui a ensuite réalisé plusieurs projets d’horreur avec Vincenzo Natali, tels que cube, Épissureet l’épisode « Graveyard Rats » de Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro. Terry O’Quinn, Le beau-père 1-2, Balle en argent joue aussi le père dans Pin. Cynthia Preston, qui a joué Ursula, apparaîtra plus tard dans Le cerveau (1988), Prom Night III: Le dernier baiseret Carrie (2013).

« Il a un excellent jeu d’acteur. »

Au-delà de cela, Jonathan Banks de Breaking Bad/Tu ferais mieux d’appeler Saul sert également de voix à Pin dans le film. Si tout cela était suffisant pour vous inciter à regarder le film par vous-même, vous pouvez maintenant regarder le film en entier sur YouTube. Vous pouvez également lire le livre, mais gardez à l’esprit que le film réduit certains des éléments les plus dérangeants et sexuels du roman original.