Pimp My Ride revient pour une série en six parties

Il est temps de déterrer la peinture en aérosol et de jeter les tapis de sol car Pimp mon tour est de retour pour une nouvelle série en six épisodes.

Les fans de la populaire émission MTV se souviendront de certaines des métamorphoses épiques apportées aux voitures dans les six séries originales de l’émission, diffusées de 2004 à 2007 avec l’hôte Xzibit.

Bien que de nombreux téléspectateurs n’aient même pas été assez vieux pour conduire lors de la première diffusion de l’émission, il était difficile de ne pas apprécier les peintures personnalisées, les nouvelles roues et les intérieurs truqués donnés aux anciens véhicules usés des participants.

Les téléspectateurs réclament depuis longtemps le retour de la série après sa fin il y a plus de dix ans, et maintenant leurs rêves se réalisent puisque MTV s’est associé à eBay pour six épisodes diffusés sur la chaîne YouTube de MTV UK.

Vous savez quel spectacle ils doivent ramener… Pimp my ride ! – K. SANKOFA (@KennethRCole) 10 janvier 2020

La nouvelle série, qui sortira le 19 août, verra la rappeuse britannique Lady Leshurr se charger des tâches d’hébergement de Xzibit tandis que les transformations seront effectuées par le guichet unique Wrench Studios, avec des fournitures fournies par la division dédiée aux pièces et accessoires automobiles d’eBay où possible.

La rappeuse a déclaré qu’elle était « si heureuse » de faire partie de la nouvelle série, ajoutant : « La série originale a été une si grande partie de mon enfance, donc je suis heureuse d’être impliquée dans une émission aussi légendaire qui a été une grande partie de ma vie en grandissant. Préparez-vous à voir certains des relookings les plus fous de tous les temps, avec un tas d’histoires sincères en cours de route.

En collaborant avec eBay, la série espère mettre en évidence le fait que n’importe qui peut améliorer sa course avec un peu de temps et d’ingéniosité, l’effort s’avérant plus utile que jamais à la lumière de la hausse du coût de la vie.

Lady Leshurr reprendra les fonctions d’hébergement de Xzibit. Crédit : MTV

Commentant le partenariat, Eve Williams, directrice du marketing chez eBay UK, a déclaré : « Avec une pièce automobile vendue chaque seconde sur le marché, eBay aide des millions d’automobilistes à améliorer leurs véhicules chaque année.

« C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à MTV sur Pimp mon tourinspirant une nouvelle génération d’amateurs de moteurs bricoleurs à expérimenter des pièces automobiles plus économiques et plus « vertes ».

En plus de bénéficier de fonctionnalités telles que la nouvelle peinture, les jantes personnalisées et les suspensions abaissées, les six participants qui participeront au spectacle repartiront avec les derniers accessoires d’éclairage, audio et vidéo pour voiture.