Pil Trafa, chanteur de Los Violadores, décède à 62 ans | Garage de pierre

CURA LIGNUM Huile de Lin pour Bois Exterieur - Protection Naturelle du Bois à l'Huile de Lin Bouillie - Action Longue Durée - Fini Brillant - Nourrit et Rétablit le Bois Extérieur et Intérieur, 500 ml

🟤 POUR BOIS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR - Notre huile de lin bouillie est un traitement pur de haute qualité. 100% naturelle, cette huile de lin est destinée à protéger et entretenir toutes vos boiseries dans et hors de la maison : pin, chêne, teck ou acacia 🟤 PROTECTION IMPERMÉABLE - L'huile lin bois agit comme un imperméabilisant bois efficace qui pénètre dans les rainures de votre bois (plan de travail bois, abri de terrasse) empêchant les dommages causés par l'eau, la saleté, l'usure ou les rayures 🟤 HUILES NATURELLES - Riche d'une formule organique, ce saturateur bois extérieur contient un mélange d'huile de lin bouillie et d'huile essentielle d'orange. Une combinaison idéale pour améliorer l'aspect de vos meubles en bois de maison et de jardin 🟤 FACILE À UTILISER - Appliquez le traitement bois extérieur sur une surface sèche et propre avec un chiffon en suivant la direction du grain. Laissez agir l'huile de lin pour bois extérieur 12 à 24 h et essuyez l'excédent pour un effet vernis pour bois 🟤 FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE - Cette huile de lin bio est fabriquée en Allemagne par notre équipe d'experts en conformité avec les meilleurs standards de l'industrie pour obtenir des produits d'une haute qualité à base d'ingrédients choisis avec soin