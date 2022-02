Pikachu et ses amis cuisinent dans un nouveau court-métrage Pokémon

La franchise populaire Pokémon a révélé une nouvelle vidéo d’action en direct, où nous pouvons voir certaines des créatures amicales les plus caractéristiques de la série de jeux vidéo et de l’anime tels que Pikachu, Psykokwak, Charmander et Jigglypuff s’apprêtent à déguster des plats traditionnels du Japon. Cette vidéo à l’ambiance relaxante montre comment chaque plat est confectionné et se termine avec les Pokémon et leur nouvel ami chef dégustant les repas avec un pique-nique.

Cette vidéo est en fait le troisième épisode d’une série diffusée exclusivement sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon japonais. Les deux premières vidéos présentaient le Pokémon apprenant à faire des tartes à la crème et des tartes aux fruits frais sur le thème de Pikachu.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Assassin’s Creed Valhalla devient le jeu le plus vendu de la saga.







Le nouveau court métrage a été créé à l’aide d’une animation 3D avec des images de l’environnement réel, tout comme le film « Détective Pikachu ». Le film, sorti en 2019, reste la deuxième adaptation de jeu vidéo en film la plus rentable de tous les temps, menant à une nouvelle série du jeu. Nintendo et Jeu habituel qui est développé par Netflix.

Le projet est réalisé par le showrunner de »Lucifer », Joe Henderson. Netflix n’a pas encore annoncé d’autres détails sur la nouvelle émission. Le géant du streaming a une relation étroite avec la série Pokémon, car c’est actuellement la seule plateforme qui a le dernier opus disponible dans son catalogue »Pokémon Travel: La série ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Elden Ring devient l’un des jeux vidéo les mieux notés.







La franchise Pokémon a récemment clôturé la célébration de son 25e anniversaire, qui comprenait une multitude de nouveaux jeux vidéo, d’anime et d’extensions de jeux de cartes à collectionner tout au long de 2021, à commencer par les jeux de la franchise Pokémon. GameboyPokémon : Rouge et Vert, en 1996.

Le jeu le plus récent de la série, »Pokémon Legends: Arceus », est sorti le 28 janvier de cette année exclusivement pour Nintendo Switch, et bien qu’il ait reçu une série de mauvaises critiques pour sa section graphique et ses mauvaises performances dans Nintendo console, sa structure de monde ouvert et ses mécanismes de formule Pokémon mis à jour ont été salués par les critiques professionnels et de nombreux fans.