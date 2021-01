Piggy: Intercity ajoute des voitures dans une nouvelle mise à jour

Les voitures sont désormais disponibles sur la carte du monde ouvert en Piggy: Intercity. Le nouveau jeu du développeur MiniToon n’est sorti que depuis samedi, mais il ne montre aucun signe de ralentissement du nouveau contenu.

Les joueurs peuvent découvrir trois voitures au total tout au long du Intercity carte. Attendez-vous à ce que chaque voiture soit vide au démarrage, car chaque voiture a besoin d’essence pour rouler. Le gaz peut être trouvé à divers endroits sur la carte, ou peut être acheté dans la boutique de la zone d’apparition.

Depuis le Intercity La carte se compose d’un si grand monde ouvert, il ne fait aucun doute qu’il faut beaucoup de temps pour tout explorer à pied. Avec les voitures, cependant, le paysage est beaucoup plus accessible pour découvrir de nouveaux secrets et des œufs de Pâques.

La vitesse n’est pas la seule raison pour laquelle les joueurs devraient utiliser des voitures Intercity. Vous avez du mal à échapper aux hordes de zombies? Maintenant, les joueurs peuvent écraser ces méchants infectés, leur donnant une victoire satisfaisante et un soupir de soulagement jusqu’à la prochaine poursuite mortelle!

Fans de l’original de MiniToon Porcin le jeu n’a montré que de l’amour depuis Intercités sortie samedi dernier. Le nouveau jeu a déjà reçu 8,7 millions de visites, près de 198 000 favoris et a rassemblé plus de 32 000 joueurs à l’heure actuelle.

Bien que la description du jeu indique que l’actuel Intercity La version est « juste une démo », les joueurs peuvent s’attendre à ce que plus de contenu soit ajouté à l’avenir. Cela comprendra des quêtes, des missions d’histoire, la construction de base et plus encore.

