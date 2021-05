Pigeon Dating Sim Hatoful Boyfriend étant radié du PS Store

Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go blanc

Le Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go blanc reconditionné intègre un large éventail d'applications téléchargeables sur Google Play Store comme c'est le cas pour les smartphones possédant un système d'exploitation Android. Il est pourvu d'un écran qui mesure 6,4 pouces quand l'on tient compte de son rectangle complet et 6,2 pouces pour ce qui est de ses bords arrondis. Il présente un design minimaliste et est sublime en blanc. Il est facilement rangeable dans votre poche grâce à sa fine épaisseur et dispose d'une mémoire interne de 128 Go extensibles à l'aide d'une carte MicroSD de 512 Go tout au plus et d'une mémoire vive de 4 Go. Le Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go blanc reconditionné a une fonctionnalité double SIM qui peut présenter un réel intérêt pour les usagers qui possèdent deux cartes SIM et ne souhaitent pas s'encombrer d'un smartphone supplémentaire. Le Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go blanc reconditionné est officiellement dévoilé en 2019, et est équipé d'un écran de technologie Super AMOLED de résolution 2340 x 1080 p, intégrant un lecteur d'empreinte. Il est pourvu d'un appareil photo complexe qui vous permet de prendre de superbes photos. Le Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go blanc reconditionné est constitué d'un assemblage de capteurs dont un en mode portrait de 5 Mpx et un capteur principal de 25 Mpx qui balaie un champ à 123° et sert également à capter de la lumière de faible intensité. Son dernier objectif est un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx. Tout cet arsenal photo vous permet de réaliser des images époustouflantes comme un pro, à n'importe quel moment de la journée, à l'extérieur comme à l'intérieur. Faites l'acquisition du Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go blanc reconditionné et profitez des accessoires suivants, compris dans l'offre : - Câble USB ; - Chargeur ; - Paire d'écouteurs neufs ; - PickSim. Notez que votre Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go blanc reconditionné est réinitialisé, désimlocké et est compatible avec les cartes SIM de tous les opérateurs. Pour plus de précautions, il est testé avant d'être expédié. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour la tête, un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/ kg pour le tronc et la tête, et 4 W/kg pour les membres.