Pig est maintenant le film d’action en direct le mieux noté de Nicolas Cage sur les tomates pourries

Nicolas Cage est apparu dans des dizaines de films de réception critique variable au fil des ans, mais son dernier film Porc a dépassé les autres en tant que film d’action en direct le mieux noté sur Rotten Tomatoes. Avec un score de 97% Certified Fresh, Porc a dépassé Red Rock Ouest à 95%, Rêveur à 94%, et Face/Désactivé à 92%. Le score de 97% est à égalité avec le film d’animation Spider-Man : dans le Spider-Verse, qui présentait Cage comme la voix de Spider-Man Noir.

C’est certainement une excellente nouvelle pour Nicolas Cage, qui a acquis une certaine réputation d’accepter tous les rôles qu’on lui lance, pour le meilleur ou pour le pire. Il a déjà joué dans des films universellement panés avec des scores pourris à 0% sur Rotten Tomatoes, comme Deadfall et Grande île. Des titres comme L’homme en osier, Bangkok Dangereux, et Arsenal ne s’en est pas beaucoup mieux sorti. Peut-être que cela montre simplement que Cage est en effet un acteur fantastique, il a juste besoin du bon matériel avec lequel travailler.

Porc est écrit et réalisé par Michael Sarnoski. Il met en vedette Cage dans le rôle de Robin « Rob » Feld, un butineur de truffes dont le cochon bien-aimé trouveur de truffes est volé par un groupe de voleurs. Déterminé à sauver son ami sinistre, Rob entreprend un voyage pour le retrouver, peu importe ce qu’il faut. Sur le papier, l’idée de Cage cherchant son cochon de compagnie semble être très idiote, mais le drame a laissé la plupart des critiques très impressionnés. Beaucoup classent le film au sommet du meilleur travail de la carrière de Cage.

« C’est un haïku de cinéma, calme, une analyse approfondie des personnages qui s’appuie fortement sur l’ambiance et la photographie et la quiétude de toutes les performances et de l’écriture. Ce n’est pas une histoire de vengeance », a déclaré Cage à propos de Porc, via IndieWire. « J’aime ça. Je comprends que c’est un genre de film différent. Les films d’aventure s’appuient fortement sur la violence comme l’une des principales sources de stimulation. J’ai fait ma part de ces films, mais il est faux pour certaines personnes de penser que c’est ce qu’elles « Je vais recommencer, parce que j’ai exploré différents types de genres. Je suis heureux de dire que c’était un départ. »

À propos de son personnage, Cage a ajouté: « J’étais à un moment de ma propre vie où j’ai compris le sentiment de perte. J’ai compris le lien profond que vous pouvez avoir avec nos frères et sœurs animaux. J’ai toujours été proche de mon chat. j’ai fait un terrible cauchemar [after] J’ai lu le script : J’avais perdu mon chat Merlin, quelque chose d’horrible s’est produit. J’ai senti: « Je peux jouer cela de manière organique, authentique, je n’ai pas besoin d’aller le forcer. » Et voilà, quand je suis monté sur le plateau, ça vient de sortir. C’était le bon endroit et le bon moment pour ce genre de relation réalisateur-acteur-protagoniste. Ça vient de couler. »

Avec Cage, Porc met également en vedette Alex Wolff, Adam Arkin, Nina Belforte, Gretchen Corbett et David Knell. Le film est sorti en salles par Neon en juillet et est depuis disponible à la location ou à la propriété sur Digital HD. Quant à la suite, Cage jouera une version améliorée de lui-même dans le prochain film de méta-comédie d’action Le poids insupportable du talent massif. Vous pouvez vérifier ce que les critiques disent à propos de Porc chez Rotten Tomatoes.

Sujets : Cochon