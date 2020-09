Pietro Lombardi: cette blonde est-elle la nouvelle femme de sa vie?

01.09.2020 à 08h57

Il y a quelques semaines, Pietro Lombardi a annoncé sur Instagram qu’il allait sortir avec une nouvelle femme. Depuis, qui est la dame inconnue?

Maintenant, il y a de plus en plus de signes qu’il pourrait s’agir d’une belle blonde de Düsseldorf, car Pietro continue de commenter ses photos.

Célibataire depuis quatre ans

Pietro est célibataire depuis son divorce d’avec son ex-femme Sarah Lombardi. Bien qu’il y ait eu un flirt avec la nouvelle “Bachelorette” Melissa Damilia Dahm, cela ne s’est jamais transformé en quoi que ce soit de sérieux.

Le chanteur affirme à plusieurs reprises sur Instagram qu’il voudrait réellement une nouvelle femme dans sa vie. Mais le bon n’était tout simplement pas là.

Il y en a un nouveau

Puis il y a quelques semaines, il a révélé un secret. Sur Instagram, il a révélé qu’il y aurait quelqu’un. «Oui, j’apprends juste à connaître une femme après une longue période», a déclaré le joueur de 28 ans.

À l’époque, cependant, il ne pouvait pas parler de relation, après tout, tout est encore très frais: «Il est actuellement trop tôt pour en dire quoi que ce soit, alors je préfère ne rien dire maintenant. Voyons ce que l’avenir nous réserve », explique Pietro.

Est-ELLE sa nouvelle?

Mais maintenant, les rumeurs se durcissent selon lesquelles l’inconnue pourrait être Laura Maria, une belle blonde de Düsseldorf. Les deux se suivent sur Instagram.

De plus, Pietro a récemment commencé à commenter toutes ses photos et laisse même des messages ambigus. Parfois, c’est un emoji de cœur ou un emoji chut sous une image qu’elle a fournie avec le mot «Heureux».

Vous avez perdu le butin?

Dans le passé, Pietro a souligné à plusieurs reprises qu’il aimerait le type de femme chic et méridionale. Son ex Sarah et son ex-flirt Melissa sont toutes les deux aux cheveux noirs.

Laura Maria, en revanche, est blonde, mais non moins attirante. Voyons si Pietro ou même Laura vont bientôt commenter les rumeurs …

