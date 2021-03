Piers Morgan quitte Good Morning Britain après les commentaires controversés de Meghan Markle

Piers Morgan n’hébergera plus Bonjour la Grande-Bretagne. ITV, qui présente le populaire talk-show britannique, a confirmé que Morgan avait démissionné à la suite de récentes remarques controversées visant Meghan Markle. ITV a déclaré ce qui suit à propos de la situation impliquant Piers Morgan dans un rapport.

« Suite à des discussions avec ITV, Piers Morgan a décidé qu’il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain. ITV a accepté cette décision et n’a plus rien à ajouter. »

La déclaration s’applique uniquement à Bonjour la Grande-Bretagne et pas les autres émissions dans lesquelles Piers Morgan est impliqué. Morgan a récemment commenté l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey, qui a été diffusée au cours du week-end. Plus précisément, les commentaires de Markle sur sa santé mentale. Au cours de l’interview d’Oprah, Markle a déclaré ce qui suit.

«Ecoute, j’avais vraiment honte de le dire à l’époque et honte de devoir l’admettre, à Harry en particulier, parce que je sais combien il a subi une perte. Mais je savais que si je ne le disais pas, je le ferais , et je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c’était une pensée constante très claire et réelle et effrayante. Et je me souviens comment [Harry] m’a bercé et j’étais, je suis allé à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l’aide, j’ai dit que je n’avais jamais ressenti cela auparavant et que je devais aller quelque part, et ils ont dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution. «

Au cours d’une Bonjour la Grande-Bretagne diffusé, Piers Morgan a répondu en disant qu’il ne la croyait pas. « Je suis désolée, je ne crois pas un mot qu’elle a dit, Meghan Markle. Je ne le croirais pas si elle me lisait un bulletin météo « , a déclaré Morgan dans l’émission. Les remarques ont été accueillies avec un contrecoup intense. Plus de 41 000 personnes ont écrit pour se plaindre du comportement de Morgan. Mis à part les remakers, il a quitté le plateau pendant un spectacle en direct suite à une altercation avec Alex Beresford. Le météorologue a qualifié le comportement de Morgan de «diabolique».

Le régulateur britannique des médias Ofcom a ouvert une enquête à la suite de l’incident. La démission de Piers Morgan a suivi environ une heure après l’annonce de l’enquête. Morgan est revenu plus tard à l’émission après avoir pris d’assaut et a déclaré ce qui suit.

«Quand nous en avons parlé hier, j’ai dit, en tant que chose globale, je ne crois pas ce que Meghan Markle dit généralement dans cette interview et j’ai toujours de sérieuses inquiétudes quant à la véracité d’une grande partie de ce qu’elle a dit. Mais laissons Je précise simplement pour le compte rendu de ma position sur la maladie mentale et le suicide: ce sont clairement des choses extrêmement graves et devraient être prises très au sérieux et si quelqu’un se sent de cette façon, il devrait recevoir le traitement et l’aide dont il a besoin à chaque fois. Et s’ils appartiennent à une institution comme la famille royale et qu’ils vont chercher cette aide, ils devraient absolument l’obtenir. «

L’interview franche avec le prince Harry et Meghan Markle a été largement discutée depuis sa diffusion. Cela a fourni une fenêtre sur leur décision de quitter la famille royale britannique, qui a été annoncée l’année dernière. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.