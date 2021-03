Piers Morgan prend d’assaut Good Morning Britain alors qu’Alex Beresford qualifie son comportement de «  diabolique  »

Parlant de l’interview et de la décision du couple de quitter le Royaume-Uni et de commencer une nouvelle vie aux États-Unis, Beresford a déclaré: «Ils ont eu une énorme quantité de presse négative.

«J’ai regardé l’émission hier et oui, ils avaient une bonne presse autour du mariage, mais quelle presse va détruire la journée spéciale de quelqu’un?

« Il y avait une mauvaise presse autour des fiançailles, avant les fiançailles et tout ce qui a suivi a depuis été incroyablement dommageable, clairement, pour la santé mentale de Meghan et aussi pour Harry. »

S’adressant à Morgan, il a ajouté: «Je comprends que vous n’aimez pas Meghan Markle, vous l’avez dit si clairement à plusieurs reprises sur ce programme et je comprends que vous aviez une relation personnelle avec Meghan Markle et elle vous a interrompu.

À ce stade, Morgan s’est levé et a dit: « OK. J’en ai fini avec ça. » et a commencé à sortir du plateau.