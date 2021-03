Piers Morgan partage une photo de lui en train de nettoyer officiellement son bureau après avoir quitté l’émission de télévision

PremierCadeau Cadre train 3 photos

Tchou, Tchou... Ce joyeux petit train va partir en embarquant avec lui les plus belles photos de bébé ou celles d’une fratrie. Ce cadre photo en métal argenté se démarque par son originalité et notamment ses wagons dans lesquels on glissera les plus beaux sourires enfantins. Dimensions: 32.5x12cm.Fa