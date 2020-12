Piers Morgan est-il la dame aux pigeons dans «Home Alone 2»?

Nous pouvons tous convenir que 2020 a été une sacrée année, alors pourquoi ne pas en finir avec l’une des théories du complot les plus folles de tous les temps?

Le diffuseur controversé Piers Morgan n’est pas étranger aux gros titres; cependant, cette fois, ce n’est pas à cause de ce qu’il a dit ou tweeté, c’est à cause de sa ressemblance étrange avec un personnage du classique des vacances, Seul à la maison 2: perdu à New York, qui met en vedette Macaulay Culkin et présente également un camée du président Donald Trump.

Après avoir comparé des photos de Morgan et de la pigeonnière dans le Seul à la maison suite, les utilisateurs de médias sociaux du monde entier ont tous posé la même question:

Piers Morgan est-elle la pigeonnière Seul à la maison 2?

Jetons un coup d’œil aux preuves, à ce que disent les utilisateurs des médias sociaux et, bien sûr, à la réponse de Piers Morgan à la théorie sauvage.

Piers Morgan et la pigeonnière de Seul à la maison 2 sont presque identiques.

Et c’est probablement la raison pour laquelle les théories et les rumeurs sur Morgan jouant dans le film classique de vacances ont commencé en premier lieu.

« Je ne dis pas que Piers Morgan est la Pigeon Lady de Home Alone 2, mais les avez-vous déjà vus dans une pièce ensemble en même temps », a tweeté un utilisateur de médias sociaux, ce qui a suscité des réponses hilarantes de la part d’autres utilisateurs de Twitter.

« N’INSULTEZ PAS PIGEON LADY DE CETTE FAÇON !!! » une personne a tweeté avec passion, tandis qu’une autre a déclaré: «Je ne pense pas que la pigeonnière mérite ça.»

Piers Morgan a critiqué les rumeurs et les théories selon lesquelles il est la dame aux pigeons Seul à la maison 2.

Pendant un segment sur Good Morning Britain le 8 décembre, le diffuseur de 55 ans a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait joué un rôle de soutien dans Seul à la maison 2.

«Pourquoi cela continue-t-il de circuler? Ce n’est pas moi. Je ne suis pas la dame du sac Seul à la maison 2, » il a dit.

Cependant, certaines personnes ne voulaient pas laisser passer la rumeur, comme le copain de Piers, Erron Gordon, qui a tweeté une photo hilarante du diffuseur avec des pigeons sur lui.

L’article continue ci-dessous

Ce n’est pas la première fois que Piers Morgan combat les rumeurs de pigeon lady.

Les rumeurs sur le rôle présumé de Morgan dans Seul à la maison 2 ont été endémiques pendant des années, et Piers peut remercier son fils, Spencer, pour cela.

«Nuit fraîche à regarder Home Alone 2», lit-on dans un tweet de 2018. «Oubliez toujours que vous y êtes @piersmorgan.»

Le tweet original a recueilli plus de 13000 likes, avec des centaines d’utilisateurs de Twitter disant à Morgan qu’ils voyaient totalement les similitudes.

Brenda Fricker joue la dame de pigeon dans Seul à la maison 2.

Un rapide coup d’œil sur Seul à la maison 2 La page IMDb vous montrera que l’actrice irlandaise Brenda Fricker joue en fait le rôle de la pigeonnière dans Seul à la maison 2.

Vous pouvez également reconnaître Fricker de certains de ses autres concerts d’acteur notables, comme Anges dans le champ extérieur, Victime, et Alors j’ai épousé un meurtrier à la hache.

Elle a également remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1990 pour son rôle dans le film Mon pied gauche: l’histoire de Christy Brown.

Quant aux rumeurs selon lesquelles Piers Morgan est la pigeonnière Seul à la maison 2, Fricker pense qu’ils sont assez hilarants et ne se soucie pas de la comparaison.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.