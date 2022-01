Piers Morgan dit qu’il « n’achète pas » l’excuse d’Adele pour l’annulation d’un concert à Vegas

Dans une vidéo en larmes téléchargée sur Instagram, la femme de 33 ans a révélé que comme la moitié de son équipe avait été frappée par le virus, elle n’était pas en mesure de présenter l’émission sur laquelle elle travaillait dur – et que les émissions seraient reporté à plus tard dans l’année.

Elle a déclaré: « Nous avons été confrontés à tant de choses et ce n’est tout simplement pas prêt. Je suis vraiment désolée.

« Nous avons essayé absolument tout ce que nous pouvions pour le mettre en place à temps et pour qu’il soit assez bon pour vous.

« Mais nous avons été complètement détruits par les retards de livraison et Covid. La moitié de mon équipe, la moitié de mon équipage sont touchés par Covid. Ils le sont toujours et il a été impossible de terminer le spectacle. »

Adele a ensuite déclaré qu’elle se sentait « bouleversée et gênée », mais que faire bouger les choses avait tout simplement été « impossible ».

Elle a ajouté: « Je suis dégoûtée et je suis désolée que ce soit à la dernière minute. »

« Je ne peux pas vous donner ce que j’ai en ce moment, et je suis vidé. Je suis désolé, c’est la dernière minute.

Cependant, Morgan a maintenant écrit un article dans le cadre de sa nouvelle chronique pour le Sun dans lequel il affirme qu’il ne croit pas aux « excuses » d’Adele et suggère que la chanteuse « ne s’est pas correctement préparée » pour sa résidence, ce qu’il a affirmé. conduit à sa décision de reporter la résidence.

Il allègue qu’Adele a été prise dans des « rangées flamboyantes » avec le décorateur du concert et qu’elle « n’a même pas pris la peine de se présenter aux répétitions ».

Il a écrit: « Adele ne s’est pas préparée correctement et n’a pas visité la scène avant qu’il ne soit trop tard – puis a lancé une longue crise de diva aux proportions bibliques qui a abouti à ce qu’elle lui lance à la Meghan ‘Ce que veut Adele, Adele l’obtient ! ‘ jouets hors du landau et mettant brusquement au rebut toute la résidence un jour avant le début.

« Et ce faisant, elle a détruit Dieu sait combien de voyages de rêve de fans inconditionnels qui avaient déboursé non seulement des billets, mais aussi des vols et des hôtels. »