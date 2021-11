Piers Morgan dit que lui et Paris Hilton sont toujours techniquement mariés dans des félicitations de mariage

Dans les images de la cérémonie, Piers et Paris pouvaient être vus en train de rire, mais juste pour être clair, et malheureusement pour Piers, la cérémonie n’était pas contraignante.

Paris et son mari actuel auraient rendu public leur relation pour la première fois en janvier de l’année dernière lorsqu’ils ont assisté ensemble à une after des Golden Globes.

On pense que les deux se fréquentaient depuis au moins un mois auparavant, Paris aurait passé le réveillon du Nouvel An avec la famille de Carter, qui dit qu’ils « l’adorent ».

« J’ai eu l’opportunité unique de découvrir le vrai Paris au quotidien [during the pandemic] juste nous deux au cours de ces 15 derniers mois et je ne pourrais pas être plus excité et chanceux de l’avoir comme future épouse et partenaire », a déclaré Carter à People.