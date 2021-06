Piers Morgan critiqué pour avoir dit que Naomi Osaka exploitait la santé mentale comme Meghan Markle

Piers Morgan a été critiquée pour avoir critiqué Naomi Osaka et sa décision de ne pas faire de conférence de presse pendant l’Open de France .

La star du tennis a expliqué comment les interviews avaient affecté sa santé mentale dans le passé et qu’elle ne voulait pas que cela ait un impact sur son jeu à Roland Garros.

Osaka a été condamné à une amende de 15 000 € pour le déménagement et s’est depuis retiré du Grand Chelem.

Elle a écrit sur Twitter : « Je pense que la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer sur le tennis qui se déroule à Paris.

« Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair. »