Piers Morgan affirme qu’il avait raison d’appeler Meghan Markle une menteuse

Lundi, j’ai dit que je ne croyais pas Meghan Markle dans son interview à Oprah. J’ai eu le temps de réfléchir à cette opinion, et je ne le fais toujours pas. Si vous l’avez fait, OK. La liberté d’expression est une colline sur laquelle je suis heureux de mourir. Merci pour tout l’amour et la haine. Je vais passer plus de temps avec mes opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe

– Piers Morgan (@piersmorgan) 10 mars 2021